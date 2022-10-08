Gündem Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

MİT Kuzey Irak'ı PKK'ya dar etti: İki bölgede 6 terörist etkisiz
GÜNDEM
MİT Kuzey Irak'ı PKK'ya dar etti: İki bölgede 6 terörist etkisiz
Sağanak bekleniyor

Sağanak bekleniyor

​Meteoroloji il il uyardı
Adını dünya duyacak

Adını dünya duyacak

Kimsenin bilmediği yere turist yağmuru bekleniyor
Yeni yılda memur ve memur emeklisine çift zam var

MHP lideri Bahçeli soruları cevapladı.

Kimse bu yönünü bilmiyordu: Baştan aşağı gençleştiriyor.

Kerç Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Rusya'ya 'Marilyn Monroe'lu gönderme: Mutlu yıllar sayın başkan
Dünya

Kerç Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Rusya'ya 'Marilyn Monroe'lu gönderme: Mutlu yıllar sayın başkan

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sekizinci ayını doldurmaya hazırlanırken Vladimir Putin, 70'inci doğum gününden bir gün sonra en ağır darbeyi yedi. Putin'in sekiz yıl önce el koyduğu yarımada ile Rusya arasındaki bağlantıyı sağlayan devasa Kerç Köprüsü, bu sabahki patlamanın ardından yerle bir oldu. Kerç Boğazı üstünden yükselen alevler ve dumanlar anında dünya basınında son dakika olarak servis edildi. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, köprüdeki patlamanın ardından yaptığı paylaşımda, "Kırım, köprü ve başlangıç" dedi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov ise, Marilyn Monroe'nun söylediği 'Happ birthday, Mrs. President' (İyi ki doğdun Sayın Başbakan) şarkısıyla birlikte yanan köprünün videosunu "Günaydın, Ukrayna" mesajıyla paylaştı.
Asırlık çınar torununun torunlarını kucağına aldı
Hayat

Asırlık çınar torununun torunlarını kucağına aldı

Sivas'ın Yıldız beldesinde yaşayan 105 yaşındaki Bekir Güller, torununun torunlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.
TSK'dan Ege ve Akdeniz’de mesaj
Gündem

TSK'dan Ege ve Akdeniz’de mesaj

Ankara Türkiye; Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki tahriklerine karşı Cumhurbaşkanı ile dışişleri ve savunma bakanları düzeyinde yapılan açıklamaların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla sahadan da dengeli bir biçimde mesaj vermeyi sürdürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.