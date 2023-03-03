Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye 'ittifakta kalın' çağrısı: Masayı dağıtan seçimi hediye eder

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş
Geçtiğimiz gün aday belirlemek üzere toplanan Altılı Masa'nın bir isim üzerinde uzlaşamamasının sebebinin Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmaması olduğu iddia edildi.
İYİ Partililer, toplantının ardından peş peşe bu iddiayı destekler nitekikte paylaşımlar yaptı. Önceki gün katıldığı canlı yayında Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun önünden çekilin mesajı gönderen CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yarkadaş, paylaşımında
"Masayı dağıtan seçimi AKP ve MHP’ye hediye eder."
dedi.
Yarkadaş ne demişti?
Yarkadaş ne demişti?
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen Yarkadaş, katıldığı canlı yayında şu açıklamalarda bulunmuştu:
" 'Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne çıktım da oradan görüntülü konuşamadım. Keşke beni arasalardı' demek siyasi apolitizmdir. Kusura bakmasın Meral hanım böyle bir şey olmaz. Siz bu kadar toplumsal talebin yükseldiği bir yerde sırf kendi partinizin çıkarlarını düşündüğünüz için bu haksızlığı Türkiye'ye yapamazsınız
Bu tartışmaları sonlandırmak, ve 'Biz kesinlikle aday değiliz' demek zorundalar. Mansur Bey dört gündür dört televizyona çıkıyor. Benden daha çok çıkıyor. Hiçbir yere gitmiyordu. Taraftarları 'Bir hayalimiz var' diye bir şeyler paylaşıyorlar.
"Meral hanımın engel olmaması gerekiyor"
"Meral hanımın engel olmaması gerekiyor"
Ekrem başkan bir türlü net bir şey söylemiyor. Sayın genel başkana gidip 'Kampanyanızı bana bırakın ben yapayım' diyor ama bir yandan adaylık bekliyor. Meral hanımın da yarın bu toplumsal talebi yerine getirip bu konunun önünde engel olmaması gerekiyor."
#Barış Yarkadaş
#İYİ Parti
#Altılı Masa
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