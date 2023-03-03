Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye 'ittifakta kalın' çağrısı: Masayı dağıtan seçimi hediye eder

Bu tartışmaları sonlandırmak, ve 'Biz kesinlikle aday değiliz' demek zorundalar. Mansur Bey dört gündür dört televizyona çıkıyor. Benden daha çok çıkıyor. Hiçbir yere gitmiyordu. Taraftarları 'Bir hayalimiz var' diye bir şeyler paylaşıyorlar.