Baro terörün arka bahçesi olmamalı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DHKP-C'li avukat Ebru Timtik hakkında açıklama

Açlık grevinde ölen DHKP-C’li avukat Ebru Timtik’in posterinin İstanbul Barosu’na asılmasına tepki gösteren Erdoğan, “Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları bu kararlarından vazgeçirmek için devlet üzerine düşeni yapmıştır. Buna rağmen ısrarla açlık grevini sürdüren bir avukatın ölümü üzerine İstanbul Barosu binasına asılan pankartın şehidimizin kemiklerini sızlatmanın ötesinde anlamları olduğunu düşünüyoruz” dedi. Bu tür davranışların bir karşılığının olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

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AVUKATLIK ZULMÜ SAVUNMAK DEĞİLDİR

“Avukatların, teröristlerin bu kadar pervasızca yanlarında durabilmeleri, cübbeleriyle cenazesine katılabilmeleri, onları öven bildiriler yayınlayabilmeleri kabul edilebilir davranışlar değil. Avukatlık, zulmü savunmak değildir. Avukatlık adaleti savunmak, adaletin yanında yer almak demektir. Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği bana göre tartışılmalıdır.

BU KANLI YOLUN ÖNÜNÜ KESECEĞİZ

Hakimin, savcının, polisin, askerin yapamadığını, kamusal bir vazife icra eden avukat da yapamamalıdır. Şayet yaparsa bunun bir bedeli muhakkak olmalıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle çarpık bir duruma izin verilemez. Yargının tek ideolojisi adalet olmak zorundadır. Bir adalet kurumu olması gereken kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi çok acıdır. Çoklu baro sistemini getirmekteki amaçlarımızdan biri de barolarımızı sorunlu yapıdan kurtarma umuduydu. İnşallah önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız.”

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