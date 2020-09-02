Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Baro terörün arka bahçesi olmamalı Cumhurbaşkanı Erdoğandan DHKP-Cli avukat Ebru Timtik hakkında açıklama
POLİTİKA

​Baro terörün arka bahçesi olmamalı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DHKP-C'li avukat Timtik hakkında açıklama ​

Baro terörün arka bahçesi olmamalı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DHKP-C'li avukat Ebru Timtik hakkında açıklama

Erdoğan, açlık grevinde ölen DHKP-C’li avukat Ebru Timtik’in posterinin İstanbul Barosu’na asılmasına da tepki gösterdi: Kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, yasadışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi acıdır. İnşallah önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Açlık grevinde ölen DHKP-C’li avukat Ebru Timtik’in posterinin İstanbul Barosu’na asılmasına tepki gösteren Erdoğan, “Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları bu kararlarından vazgeçirmek için devlet üzerine düşeni yapmıştır. Buna rağmen ısrarla açlık grevini sürdüren bir avukatın ölümü üzerine İstanbul Barosu binasına asılan pankartın şehidimizin kemiklerini sızlatmanın ötesinde anlamları olduğunu düşünüyoruz” dedi. Bu tür davranışların bir karşılığının olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

Sömürgecilik dönemi bitti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı
GÜNDEM
Sömürgecilik dönemi bitti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı

AVUKATLIK ZULMÜ SAVUNMAK DEĞİLDİR

“Avukatların, teröristlerin bu kadar pervasızca yanlarında durabilmeleri, cübbeleriyle cenazesine katılabilmeleri, onları öven bildiriler yayınlayabilmeleri kabul edilebilir davranışlar değil. Avukatlık, zulmü savunmak değildir. Avukatlık adaleti savunmak, adaletin yanında yer almak demektir. Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği bana göre tartışılmalıdır.

BU KANLI YOLUN ÖNÜNÜ KESECEĞİZ

  • Hakimin, savcının, polisin, askerin yapamadığını, kamusal bir vazife icra eden avukat da yapamamalıdır. Şayet yaparsa bunun bir bedeli muhakkak olmalıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle çarpık bir duruma izin verilemez. Yargının tek ideolojisi adalet olmak zorundadır. Bir adalet kurumu olması gereken kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi çok acıdır. Çoklu baro sistemini getirmekteki amaçlarımızdan biri de barolarımızı sorunlu yapıdan kurtarma umuduydu. İnşallah önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız.”

Göreve devam: Oruç Reis Meis ve Rodos karasuları bitimine kadar olan bölgeyi tarayacak
DÜNYA
Göreve devam: Oruç Reis Meis ve Rodos karasuları bitimine kadar olan bölgeyi tarayacak

ABD Rumlara silah satacak: ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı
DÜNYA
ABD Rumlara silah satacak: ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı

Defol: Lübnan’da siyasetçileri tehdit eden Macron protesto edildi
DÜNYA
Defol: Lübnan’da siyasetçileri tehdit eden Macron protesto edildi

Akdeniz’in çıbanbaşı Macron: Kendisine engel olarak gördüğü Türkiye karşısında farklı ülkeleri kullanıyor
DÜNYA
Akdeniz’in çıbanbaşı Macron: Kendisine engel olarak gördüğü Türkiye karşısında farklı ülkeleri kullanıyor
Abone Ol Google News
Sömürgecilik dönemi bitti

Sömürgecilik dönemi bitti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı.
Akdenizin çıbanbaşı Macron

Akdeniz'in çıbanbaşı Macron

​Kendisine engel olarak gördüğü Türkiye karşısında farklı ülkeleri kullanıyor.
Göreve devam

Göreve devam

​Oruç Reis Meis ve Rodos karasuları bitimine kadar olan bölgeyi tarayacak.
Baro terörün arka<br>bahçesi olmamalı

Baro terörün arka
bahçesi olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DHKP-C'li avukat Ebru Timtik hakkında açıklama.
ABD'ye sert uyarı

ABD'ye sert uyarı

Rumlara silah ambargosunu kaldırdılar.
Defol!

Defol!

​Lübnan'da siyasetçileri tehdit eden Macron protesto edildi.
Netflıx'e<br>Cutıes yaptırımı

Netflıx'e
Cutıes yaptırımı

​Netflix ısrar ederse Türkiye'ye veda etmek zorunda kalabilir.
Aileler hem<br>kararsız hem endişeli

Aileler hem
kararsız hem endişeli

​Çocukların hijyen konusunda tehlikeye açık olması düşündürüyor.
ABD Rumlara<br>silah satacak

ABD Rumlara
silah satacak

ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı.
Mahalleyi korkutan cenaze

Mahalleyi korkutan cenaze

​Kaldırımları çamaşır suyuyla yıkadılar.
Otuz liraya<br>Formula 1

Otuz liraya
Formula 1

​100 bin izleyiciyle 100 milyon dolar gelir bekleniyor.
Boğazı ağrıyanbr&gt;teste koşuyor

Boğazı ağrıyanbr>teste koşuyor

Sonbaharda hastaneye başvuranların sayısının artması bekleniyor.
Otuz yedi kişi<br>1,5 ay çalıştı

Otuz yedi kişi
1,5 ay çalıştı

​30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İHA'ların görsel şovu damga vurdu.
Kırmızı çizgiyi <br>Macron'a iade ederiz

Kırmızı çizgiyi
Macron'a iade ederiz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası açıklama.
Artış devam ediyor

Artış devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Yunanistan'ın Türkiye korkusu

Yunanistan'ın Türkiye korkusu

​Ordu için harekete geçtiler.
Ukrayna bunu konuşuyor

Ukrayna bunu konuşuyor

Üniversite laboratuvarını uyuşturucu imalathanesine çevirdiler...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.