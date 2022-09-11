Barolardan vatandaşı mağdur edecek eylem: 5 gün boyunca zorunlu avukatlık hizmeti yapmayacaklar

Türkiye Barolar Birliğinde bir araya gelen 81 baro başkanı, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücretlerindeki artışları bahane ederek eylem kararı aldı. Kanun gereği avukatı olmayan vatandaşlara devlet tarafından verilen zorunlu avukatlık görevini yerine getirmeyeceklerini ilan eden barolara vatandaşlar tepki gösteriyor.

MEVZUATA KARŞILAR!

Zorunlu müdafilik kapsamında avukatı olmayan kişilere barolar tarafından verilen avukatların ücretleri devlet tarafından ödeniyor. CMK kapsamında ödenen ücretlerin ise yılda bir kez arttırılacağı ve 1 Ocak tarihinde yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Buna rağmen barolar 1 Ocak’tan önce ücretlerin arttırılmasını talep ediyor.

5 GÜN AVUKAT YOK

81 il baro başkanı tarafından imzalanan bildiri ile açıklanan eylem kararlarına göre Türkiye genelinde 13 Eylül’de CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılması, 20 Eylül’de CMK görevlendirmelerinin bir gün süreyle durdurulması, 27 Eylül’den itibaren ise CMK görevlendirmelerinin üç gün süreyle durdurulması ve sonuç alınamaması halinde, tüm illerde CMK görevlendirmelerinin süresiz olarak durdurulması kararı alındı. Eylem kararı, takvim içerisinde avukat ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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YENİ ÇALIŞMA VAR

Adalet Bakanlığı’nın, CMK kapsamında vatandaşlara zorunlu olarak verilen avukatlar konusu ile ilgili yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi. Başlatılan çalışmaya göre, zorunlu müdafilik kapsamında ödenen ücretlerin barolar aracılığıyla ödenmesi uygulamasına son verilebileceği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı’nın vatandaşları mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağı vurgulanıyor.