Gündem Bartında koronavirüs nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı
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Bartın haberleri: Bartın'da koronavirüs nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı

Bartın'da koronavirüs nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı

Bartın'ın Ulus ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları, Vefa Destek Ekipleri tarafından karşılanacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, inceleme ve filyasyon çalışmaları sonucu, ilçeye bağlı Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Kovid-19 vaka ve temaslıları tespit edildi.

  • Salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nin girişinden itibaren Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahallelerinde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları, Vefa Destek Ekipleri tarafından karşılanacak.

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