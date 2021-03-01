Bartın'da koronavirüs nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı

Ekonomi

Erken açarsak sezonu kaybederiz

Türkiye normalleşmeye hazırlanırken Mart ve Nisan’daki olası üçüncü dalganın tarım ve turizmdeki en verimli aylar olan Mayıs, Haziran ve Temmuz’da eve kapanmamıza yol açmasından endişe ediliyor. Salgının etkisiyle turizm geliri 2020’de önceki yıla göre % 65,1 azalarak 34 milyar dolardan 12 milyar dolara gerilemişti. Bu yıl salgın etkisini ‘V çıkışı’ ile atlatmayı planlayan Türkiye’nin hedefi 31 milyon turist ve 23,5 milyar dolar gelir. Uzmanlara göre bu normalleşmeyi bir ay erteleyerek sezona “düşük risk”le girmekle mümkün olacak.