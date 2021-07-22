Gündem Bartında anahtarlık görünümlü silah ile oynarken oğlunu vurdu
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Bartın'da anahtarlık görünümlü silah ile oynarken oğlunu vurdu

Bartın'ın Ulus ilçesinde, 62 yaşındaki G.E.’nin oynadığı, oğluna ait anahtarlık görünümlü silah ateş aldı. Çıkan merminin isabet ettiği silahın sahibi oğlu 30 yaşındaki G.E. yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Bartın son dakika haberleri: Anahtarlık görünümlü silah ile oynarken oğlunu vurdu
Anahtarlık görünümlü silah.

İstanbul’da yaşayan G.E., Kurban Bayramı için Ulus ilçesi Sarıfasıl köyünde yaşayan annesi G.E.’nin yanına geldi. Dün evde, G.E.’nin oynadığı oğluna ait anahtarlık görünümlü silah ateş aldı. Mermi bu sırada karşısında oturan oğlu G.E.’nin göğsüne isabet etti. İhbar üzerine gelen 112 acil ekibi, yaralanan G.E.’yi Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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G.E. buradan Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Gözaltına alınan anne G.E., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda G.E’ye ait anahtarlık silahın 2 mermi aldığı belirlendi. G.E.'nin durumunun iyi olduğu, tedavisinin sonrasında ifadesinin alınacağı bildirildi.

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