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Gündem Bartında 3 ahşap ev yandı Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
BARTIN

Bartın'da 3 ahşap ev yandı: Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Isırganlı köyünde, 3 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık iki saat süren söndürme çalışmaları ardından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması iki saat sürdü.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması iki saat sürdü.

Akşam saatlerinde Ulus ilçesi Isırganlı köyünde yalnız yaşayan Cumali Küçük’e (90) ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Cumali Küçük köylülerin yardımıyla evde çıkartıldı.

DHA

İki saatte söndürülebildi

Köye, Kastamonu Pınarbaşı, Bartın ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Bartın, Ulus ve Abdipaşa Belediyelerine ait itfaiye ekipleri geldi. Alevler, Şerife Küçük’ün (80) yaşadığı ev ile boş olan Hüsnü Küçük’e ait ahşap evlere de sıçradı. Ahşap evler alev alev yanarken, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Evler kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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