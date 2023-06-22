Bartın'da maden kazasında yaralanmıştı: Bakan Koca 'Tedavisi bayram dönüşü devam edecek' diyerek duyurdu

"Aslında biz 8 ayı devirdik, 8 ayın üzerine çıktık. 8 ayın üzerinde çok ciddi bir birliktelik, çok ciddi bir mücadele hatta zamana karşı yarışıldığı bir dönem yaşadık. Bir defa, Bartın'dan buraya transfer edildiği gecenin hemen sabahında başlayan çok ciddi bir takım çalışması, başta yanık kliniğimizin şefi ve yoğun bakım, anestezi, enfeksiyon, göğüs gibi birçok branşın hocalarının her sabah hiç üşenmeden hastalarımızın başında toplandığı ve her gün hocalar düzeyinde benimde başkanlık yaptığım bir konseyle her anı ilmek ilmek dokuyarak aslında bu günlere geldik. Yüzde 80-90 düzeyinde çok ciddi bir yanık, açıkçası bunların iyileştirilmesi ve sevdiklerine kavuşturulması ayrı bir onur ve gurur meselesi. Tabi şuan da biz kendisini memleket havası alsın diye gönderiyoruz. Uzun bir süreç var, plastik cerrahı girişimlerimiz olacak, hala lezyonlarımız devam edecek. Daha uzun bir yol yürüyüşümüz olacak. En azından bayramı, İzzet beyin ailesiyle geçirecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz"