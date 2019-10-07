Gündem Bartında yamaçlardan gelen sular Karadenizin rengini değiştirdi
BARTIN

Bartın Kurucaşile'de yamaçlardan gelen sular Karadeniz'in rengini değiştirdi

Bartın'da yamaçlardan gelen sular Karadeniz'in rengini değiştirdi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanağın ardından, yamaçlardan gelen sular denizin rengini değiştirdi.

Haber Merkezi DHA
Irmak ile denize taşınan atıklar kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.
Irmak ile denize taşınan atıklar kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

Kurucaşile'de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 63 kilogram yağmur düştü.

DHA
Kurucaşile'de etkili olan sağanağın ardından, yamaçlardan gelen sular denizin rengini değiştirdi.

Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu ve Çakraz derelerinde yükselme meydana geldi. Derenin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı.

DHA
Kurucaşile'de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 63 kilogram yağmur düştü.

Irmak ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Denizin birçok bölgesine yayılan kırmızı renk, vatandaşların ilgisini çekti.

DHA
Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu ve Çakraz derelerinde yükselme meydana geldi.

Bartın Irmağı'nın da su seviyesi yağmurla birlikte yükselirken Liman Bölgesi’nde denizin rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü.

DHA
Derenin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı.

Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

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GÜNDEM
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