Bartın'da yamaçlardan gelen sular Karadeniz'in rengini değiştirdi

Ekonomi

Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor: Brent petrolün varili 58,74 dolardan işlem görüyor

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 58,74 dolardan işlem görüyor. ABD ve Çin arasında süren gerginlik ve ekonomik yavaşlamanın petrol talebini etkileyeceği endişeleri petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.