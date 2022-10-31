Bartın'daki maden kazasında beş tutuklama

Dünya

İran Mahsa Amini protestolarına katılan bine yakın kişiyi yargılayacak

İran’da toplumsal kargaşa yaratmakla suçlanan yaklaşık bin kişi bu hafta halka açık davalarda yargılanacak. 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin geçen ay “uygunsuz kıyafet giymesi” nedeniyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp 16 Eylül’de hayatını kaybetmesi üzerine İran genelinde kitlesel sokak eylemleri meydana gelmişti. Eylemler, 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana İranlı dini liderlere karşı en büyük başkaldırılardan biri oldu. İran Devrim Muhafızları’nın komutanı, protestocuların sokağa çıkmamaları için Cumartesi günü uyarmıştı.