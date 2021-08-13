Gündem Bartından sel suları sonrası köprü böyle yıkıldı
BARTIN

Bartın'dan sel suları sonrası köprü böyle yıkıldı

Karabük-Bartın karayolunun ulaşımının sağlandığı Bahçecik köprüsünün ardından şiddetli yağışlar sonrası Kavlakdibi köprüsü de sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

Haber Merkezi İHA
Bartından sel suları sonrası köprü yıkıldı - Bartın haberleri
Sel felaketi sonrası Karabük-Bartın karayolu üzerindeki köprü yıkıldı.

Bartın’da önceki gün sabah meydana gelen sel felaketi sonrası Ulus ilçesi ile Abdibapaşa beldesinde çok sayıda köprü ve menfez yıkılarak zarar görmüştü.

Bartın'da sel sularına dayanamayan köprünün yıkılma anları kamerada
OYNAT 01:01
Bartın'da sel sularına dayanamayan köprünün yıkılma anları kamerada
Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Karabük-Bartın karayolu üzerindeki köprünün yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bartın'da önceki gün sabah meydana gelen sel felaketi sonrası Ulus ilçesi ile Abdibapaşa beldesinde çok sayıda köprü ve menfez yıkılarak zarar görmüştü.

Karabük - Bartın karayolunun ulaşımının sağlandığı bahçecik köprüsünün ardından şiddetli yağışlar sonrası Kavlakdibi köprüsü de sel sularına dayanamayarak yıkılmıştı. Köprünün yıkılma anı ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaşanan panik gözler önüne serildi.

Karabük - Bartın karayolunun ulaşımının sağlandığı Bahçecik köprüsünün ardından şiddetli yağışlar sonrası Kavlakdibi köprüsü de sel sularına dayanamayarak yıkılmıştı.

Köprünün yıkılma anı ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaşanan paniğide gözler önüne serdi.

Önceki gün akşam saatlerinde yıkılan köprü sonrası bölgede inceleme yapa AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve beraberindeki heyet ile gazeteciler bölgede mahsur kalmış ardından saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.


Kastamonu'daki sel felaketinde köprü çöktü: İlk kez böyle bir şey görüyorum
FOTOĞRAF 8
Title
Dün başlayan şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel Azdavay ilçesinin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın üzerinde bulunan köprünün çökmesine neden oldu.
Title
Şebeke suyu borularının da geçtiği köprünün çökmesinin ardından ilçenin bir bölümüne içme suyu verilemiyor.
Title
İlçe sakinlerinden İlyas Gügür, yağışın bir anda bastırdığını ifade ederek, şunları söyledi:
Title
Çayda sular bir anda yükseldi. Sel nedeniyle köprünün altındaki ayaklar devrildi. Köprü de bu nedenle çöktü. 33 yaşındayım. Bu yaşıma kadar burada böyle bir şey hiç yaşanmadı. İlk kez böyle bir şey görüyorum.
Title
Title
Title
Title
Kastamonu'daki sel felaketinde köprü çöktü: İlk kez böyle bir şey görüyorum
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle ilçenin ortasından geçen çayın üzerindeki köprü çöktü.


Abone Ol Google News
Vicdansız anne tahliye edildi

Vicdansız anne tahliye edildi

​Üç yaşındaki oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti.
Kuvvetli yağışo bölgelere ilerliyor

Kuvvetli yağış
o bölgelere ilerliyor

Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
Yeniden ayağa kalkacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da.

​Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.