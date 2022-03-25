Başak Cengiz'i samuray kılıçla öldüren katilin yargılanmasına devam ediliyor

İstanbul Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü.

Olaydan sonra hakkında Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Boz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Başak Cengiz

Sanık Can Göktuğ Boz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Başak Cengiz'in anne ve babası, yakınları ve nişanlısı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı adına söz alan bazı avukatlar da davaya katılma talebinde bulundu.

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DHA Anne Beyhan Cengiz

Akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun da okunacağı duruşmadan önce Cengiz'in ailesi basın açıklaması yaptı.

"AVUKAT SEN NEYİN PEŞİNDESİN"

Yaptığı açıklamada Boz'un avukatına seslenen anne Beyhan Cengiz, en ağır cezayı almasını istedi. Beyhan Cengiz, "Türk adaletinin yerine gelmesi için gösterdiğiniz çabaları görüyorum. Bugün Başak Cengiz'in ikinci duruşması, beklentim o kadar yüksek ki. Çünkü bu davada çok haklıyım. Halk dağ gibi arkamda, adalet sonsuz güvenim var. Ben şunu demek istiyorum, zalimin avukatına seslenmek istiyorum. Kendi ailesi avukat olduğu halde savunmuyorlar, her şey ortada diyor annesi. Hiç tanımadığı birine zalimce kıyan, yavruma kıyan kişinin gereken cezayı alması lazım. Kendi katılmadı duruşmaya, suçlu olduğunu görüyor. Avukatı, sen neyin peşindesin? Alacağın para, şöhret peşinde olduğunu dünya görüyor. Çabaların boşuna. Ben bu davada zalimlerin öyle bir ceza almasını istiyorum ki. Adalet yerine gelmeli, tam gelmeli. Zalimler elini kolunu sallayarak çıkamamalı. Caydırıcı, önleyici ceza almalarını, adaletin tam gelmesini istiyorum. İnanın duygularım o kadar had safhada ki. Vatanım, evladımı gerçekten bağrına bastı. Adalet için gerçekten duruşmanın sonunu bekliyor. Bu duruşma ertelenebilir ama biz yılmayacağız, adalet yerine gelecek" dedi.

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DHA Mahir Mızrak

"AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Başak Cengiz'le evlilik hazırlığı yapan nişanlısı Mahir Mızrak da duruşmada aileyi yalnız bırakmadı. Duruşmadan önce konuşan Mızrak, sanık Boz'un akli dengesinin yerinde olduğunu bir önceki duruşmada gördüğünü ifade ederek, "Suçsuz yere katledildi. Bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Karşı taraf kılıfına uydurmaya çalışıyor ama ben ilk davada da içerdeydim. Akıl sağlığının yerinde olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Orada keşke benim akıl sağlığım yerinde olmasaydı ben onu öldürseydim ama benim de akıl sağlığım yerinde. Bu davayı en kısa sürede bitirmelerini istiyorum. Çünkü biz buraya her geldiğinde yaramız yeniden açılıyor, yeniden aynı şeyleri yaşıyoruz, aynı şeyleri hissediyoruz. Adalete güvenimiz tam. Bu dava olmasa da bir dahaki duruşma karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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DHA Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır

"AKLİ DENGESİ YERİNDE OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporların geldiğini, dolayısıyla sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini kaydederek, "Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor gelmişti. Mahkeme gözlem ihtisas dairesinin raporuyla yetinmeyip dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na da gönderdi. Orada da yine akıl sağlığı ile ilgili raporu çıktıktan sonra dosyada sunmuş olduğu raporlar incelendikten sonra, gözlem ihtisas dairesinin raporundan sonra, 4. İhtisas Kurulu da raporunu dosyaya sundu. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu, cezai ehliyetinin olduğu anlaşılmıştır. Artık burada yapılması gereken şey davanın bir an önce karara bağlanması. Bu celse iddia makanının mütalaasını açıklayacağını bekliyoruz. Belki bir celse daha uzayabilir ama gerek ailesi gerekse de avukat meslektaşlarımız davanın daha fazla uzamasına tahammülümüz yoktur. Dolayısıyla karar verilmesini ve sanığın en ağır cezayla cezalandırılması talebimizi mahkemeye iletiyoruz" diye konuştu.

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Can Göktuğ Boz

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Davada savcı, "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Olayın geçmişi

Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz (28), bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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FOTOĞRAF 10 Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta gerçekleşti. Lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü. Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. \"DIŞARI ÇIKARMASINLAR BU ADAMI\"<br>Olayı göre bir site sakini \"Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler\" diye konuştu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. Yaşanan olay sonrası gördüklerini anlatan Murat Özcan \"Dükkandan çıktım. Eve doğru gidiyordum. Yerdeki kanları gördüm. Adam şizofrenmiş. Dışarı çıkarmasınlar bu adamı. Bir defa kapının önünde denk geldim. Kimseyle konuşmazmış zaten. Anlatılana göre boğazından vurmuş. Kılıç yoktu kını vardı olay yerinde. Bir de çanta vardı. Ataşehir’in göbeğinde böyle bir olayın yaşanması çok kötü.\" diye konuştu Genç kadın hiç tanımadığı kişi tarafından Ataşehir’de sokak ortasında kılıçla katledildi Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz gözaltına alındı.

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FOTOĞRAF 40 İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.<br><br> Cengiz için Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınan namaza Başak Cengiz'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.<br><br> Namaz öncesi anne Beyhan Cengiz tabuta sarılarak kızı için ağıt yaktı. Baygınlık geçiren anneye cami bahçesinde ilk yardım uygulandı.<br><br> Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.<br> \"CENAZE ARABASIYLA GETİRDİM ONU\"<br><br>Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, \"İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş.<br>Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu\" ifadelerini kullandı. 'GERİ DÖNECEKTİN, GELİN OLACAKTIN YAVRUM'<br><br><br>Bu arada sinir krizi geçiren Beyhan Cengiz, kızının tabutuna sarılarak, 'Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim' diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi.<br> O sırada Cengiz’in yanındakiler anneyi omuzlarına alarak cami dışına çıkardı. Beyhan Cengiz, gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Başak Cengiz’in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.<br> OLAY<br><br>İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un kılıçla saldırdığı Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti. Ankara'da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz'i öldüren saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı. Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz gözyaşlarıyla uğurlandı: Acılı anne ve nişanlısından yürek burkan sözler İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, "İdam getirsinler. Pazar günü alıp gelecektim ben onu ancak cenaze arabasıyla getirdim. Görevi İstanbul'a çıkmasa evlenecektik" dedi. Kızının tabutuna sarılan acılı anne de "Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim" diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 34 İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) evinin oturma odasının duvarlarındaki yazılar ve masada bulunan oyun aletlerinin yanı sıra dairenin çeşitli yerlerindeki bıçak ve kılıçların da fotoğrafları ortaya çıktı. Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Fotoğraflarda evin bir odasındaki koltukta ise kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası ve Türk Bayrağı olduğu görüldü. Evdeki televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıtta ise 'Kararlı saldırgan hatırla ve alerji' yazılarının olduğu ortaya çıktı. SPOR VE CİNAYET NOTLARI<br><br>Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin içinden fotoğraflar dün ortaya çıkmıştı. Fotoğraflar Boz ile ilgili bazı şifreleri ortaya çıkarıyordu. Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında, 'Sabahtan akşama spor', '120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün.' , 'Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum' ve 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile' gibi kelimeler yazılı olduğu görülmüştü. Yazılar Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor, camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.' ,'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', 'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor.' gibi notlar olduğu görülüyordu. Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyordu. Başak Cengiz'i öldüren katil Can Göktuğ Boz ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı. Başak Cengiz'i vahşice öldürmüştü: Samuray kılıçlı caninin odası ve dehşet koleksiyonu ortaya çıktı İstanbul Ataşehir'de, mimar Başak Cengiz'i sokak ortasında samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Söz konusu kesici alet koleksiyonunun fotoğrafları ortaya çıktı.

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FOTOĞRAF 45 Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz ve avukatları ile Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz, annesi Beyhan Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve aile yakınları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul 2 Nolu Baro avukatları da hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gönderilen raporda, sanık Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğini tutanağa geçirdi.<br><br> Sanık Boz'un avukatları, duruşmanın CMK'nın 182. maddesi kapsamında kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının bu talebini reddetti.<br><br> \"ŞEYTAN DIŞARI ÇIK İNSAN ÖLDÜR DEDİ\"<br><br>Sanık Boz savunmasında, şizofreni hastası olduğunu öne sürerek, \"Kafamın içerisinde şeytan benimle sürekli konuşuyor. Şeytan bana 'Dışarı çık insan öldür, dedi. Eğer bu suçu işlemezsem beni öldüreceğini söyledi. Ben intihar etmezsem veya insan öldürmezsem beni öldüreceğini söyledi. Daha önceden uyuşturucu kullandım, onun için hasta olduğumu düşünüyorum.\" ifadelerini kullandı.<br><br> \"DIŞARIDA BULUNAN HERHANGİ BİR İNSANI SEÇTİM\"<br><br>Mahkeme başkanının olay gününü anlatmasını istemesi üzerine sanık Boz, \"Olay için çok pişmanım, çok özür dilerim. Olay günü akşam saatlerinde şeytan bana dışarda insan öldür dedikten sonra endişelendim. Birini öldürme kararı aldım. Dışarda bulunan herhangi bir insanı seçtim.\" diye konuştu. Mahkeme başkanının sorusu üzerine Boz, bu sırada cinsiyet ayrımı yapmadığını söyledi.<br><br> HOBİ AMAÇLI ALMIŞ<br><br>Şizofreniden ailesinin haberinin olmadığını belirten Boz, olayda kullandığı kılıcı da internetten hobi amaçlı aldığını anlattı.<br><br> 'KADIN ÖLDÜRMEYİ TERCİH ETTİM SÖZÜ HATIRLATILDI<br><br>Mahkeme başkanının, savcılık aşamasında \"Sinirliydim, moralim bozuktu. Daha kolay olduğu için de kadın öldürmeyi tercih ettim\" şeklindeki ifadesi hatırlatarak, neden böyle söylediğini sorduğu sanık Boz ise \"Sinirlendiğim doğru, ama diğer söylediklerimi hatırlamıyorum.\" yanıtını verdi.<br><br> MAHKEME BAŞKANI: BU KILICI SAMURAYLAR ERDEMLERİ GEREĞİ KULLANIYOR<br><br>Mahkeme başkanının olayda kullandığı kılıca ilişkin \"Bu kılıcın ne olduğunu, ne amaçla kullanıldığını biliyor musun? Samuraylar erdemleri gereği kullanıyorlar. Onursuzluk durumu olursa ölmek erdemliliğini göstermek için bu kılıcı karın bölgelerine saplıyorlar. Biliyor musun bu özelliğini?\" diye sorduğu sanık Boz, hayır bilmiyorum yanıtını verdi.<br><br><br><br> Söz verilen sanık Boz'un avukatı ise Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı dileyerek, sanığın ailesinin de yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, bu olayın sanığın akıl hastası olmasından kaynaklandığını dile getirdi.<br><br> ANNE, BABA MAHKEMEDEN GÖZYAŞLARI İÇİNDE ADALET İSTEDİ: TALEBE GİBİ ANLATIYOR<br><br><br>Baba Avni Cengiz, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, \"Hakim bey çok iyi öğretmişler, anlatıyor da... ilk okul talebesi gibi anlatıyor. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.\" diye konuştu.<br><br> \"BAŞAK'I EVLADINIZ GİBİ GÖRÜN\"<br><br>Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Beyhan Cengiz de, \"Sayın hakim hiç acımadan tanımadığı birini zalimce sırf zevk için canını alan birine en ağır cezayı vermenizi diliyorum. Burada sabrın çok zor olduğu bir durumda size saygımızdan sessizce durmaya çalışıyoruz. Başak Cengiz'i evladınız gibi görün. Türkiye'de kadınlar için kanayan bir yara var. Siz adaletin bel kemiğisiniz, adalet sizin elinizde. Suçsuz insanı suçluya yedirmeyin. Kanını yerde koymayın, bir anne olarak yalvarıyorum size\" dedi.<br><br> \"PLAN YAPMIŞ\"<br><br>Ağabey Fatih Cengiz de \"İlk okul seviyesinde ezberletilmiş bu anlatılanlara eğer adalet inanacaksa, ki ben inanacağını zannetmiyorum. Adalete inanmak istiyorum. Başak Cengiz'in ne kadar iyi bir insan olduğuna laf yetmez. Melekti. Sanıktan şikayetçiyim. Sanık hakkında aldırılan raporlara inanmıyorum. Sanığın ilk aşamasında çok akıllıca verdiği ifade var. Plan yapmış.\" şeklinde konuştu.<br><br> Ailenin konuştuğu sırada duruşma salonunda bulunanların da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.<br><br> BAŞAK'IN NİŞANLISI: SANIK SADECE BAŞAK'I DEĞİL GELECEĞİMİZİ DE KATLETMİŞTİR<br><br>Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da \"Ezberletilmiş cümleler sarf ediliyor. Sanık sadece Başak'ı değil geleceğimizi de katletmiştir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.\" ifadelerini kullandı.<br><br><br><br> \"YAPMA DİYE BAĞIRDIM\"<br><br>Müşteki Kaan Ağaca ise olayın olduğu gün bir kadın sesi duyduğunu anlatarak, \"İmdat çağlığı olduğu anlayınca koşarak gittim. Yapma diye bağırmaya başladım. Sanık ben geldiğimde Başak Cengiz'e kılıç saplıyordu. Sanığa bağırınca yaklaşma sana da saplarım diye bağırdı. İnsanlar gelmeye başlayınca koşarak sitesine doğru girdi. Sanık olay sırasında saldırgan tavırdaydı. Sitede oturanlar geldiğinde kendisinin sürekli rahatsızlık verdiğini söylemişlerdi. Sanıktan şikayetçiyim.\" beyanında bulundu.<br><br> OLAY GÖRÜNTÜSÜ İZLENİRKEN AİLE SALONDAN ÇIKTI<br><br><br><br>Duruşmada daha sonra mahkeme başkanı olay anına ilişkin görüntülerin izlenmesine karar verdi. Bu sırada daha önce görüntüleri izlemediği belirtilen anne Beyhan Cengiz gözyaşlarını tutamayınca, aile duruşma salonunun dışına çıkarıldı.<br><br> Müşteki ailenin avukatı Mustafa Tırtır, sanığın soruşturma aşamasında bugün verdiği ifadeden bahsetmediğini, bu ifadenin suçtan kurtulmak için öğretildiğinin çok açık olduğunu söyledi. Başak Cengiz'in ailesinin yaşadıkları acıyı tarif etmenin imkansız olduğunu kaydeden avukat Tırtır, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.<br><br> Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.<br><br> KADEM ve aileden açıklama<br><br>Davanın bitmesinin ardından Kadın ve Demokrasi Derneği üyeleri ile Başak Cengiz'in ailesi adliye önünde açıklama yaptı.<br><br><br> KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 28 yaşındaki Başak Cengiz'in, Ankara'dan bir aylık eğitim için geldiği İstanbul'da, 9 Kasım 2021'de akıl almaz bir saldırıya uğradığını hatırlatarak, saldırganın erkekler direnebileceği için kadın olarak Cengiz'i kurban seçtiğini anlattı.<br><br> \"Bu bilinçli vahşet, sadece, kadına yönelik şiddetle aralıksız mücadele eden bizlerin değil tüm Türkiye'nin kanını dondurdu.\" ifadelerini kullanan Gümrükçüoğlu, olayın ardından Cengiz ailesiyle iletişime geçtiklerini ve adalet yerini bulana kadar davanın takipçisi olacaklarını söylediklerini dile getirdi.<br><br>Gümrükçüoğlu, sözlerini tutarak hukuk kurulundaki avukatların davaya katıldığını belirterek, \"Avukatlarımız failin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, dosyayı sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu İhtisas Kuruluna sevk etti.\" diye konuştu.<br><br> Anne Beyhan Cengiz ise adalete inandığını belirterek, şöyle konuştu:<br><br>\"Vicdanlı olan insanların yüreklerine sesleniyorum. İnanıyorum ki vicdanlı olan insanların sayısı çok. Başak'ın kanını yerde bırakmayacak. Zalim caninin, canım böyle istiyor diyerek can alması elbet karşılığını bulacak. Vatanım onu gerçekten güzel savunacak. Çünkü Türkiye'nin evladı oldu. Ama ben taş değilim yavrumu süzgeç yapmış. Bunun cezası elbette çok ağır olmalı.\"<br><br><br> Beyhan Cengiz, sanığın avukatının sanığın hasta olduğunu, tedavi edilmesi gerektiğini söylediğini dile getirerek, \"Peki sayın avukat saygı duyuyorum görevine. Siz o caniyi suçsuz biliyorsunuz, hasta diyorsunuz. Peki sanık sandalyesine suçlular kim oturtturabilecek misin?\" dedi.<br><br> Baba Avni Cengiz ise duruşmada iddianamenin okunması, görüntülerin izlenmesinin kendilerine çok ağır geldiğini belirterek, sanığın kendisine deli muamelesi yaptığını söyledi.<br><br> OLAYIN GEÇMİŞİ<br><br>Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.<br><br> Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un \"tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \"silahla tehdit\" suçundan 2 yıldan 5 yıla, \"ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma\" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren cani Can Göktuğ Boz: Bana öldürmemi şeytan söyledi İstanbul Ataşehir'de, mimar Başak Cengiz'i takip ederek sokak ortasında samuray kılıcıyla öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan katil zanlısı Can Göktuğ Boz ilk kez hakim karşısına çıktı. Şizofreni hastası olduğunu öne süren sanık, şeytanın kendisinden birini öldürmesini istediğini söyledi. Katilin sözleri mahkeme salonunu buz kesti. Başak Cengiz'in ailesi duruma gözyaşları içinde tepki gösterdi. Mahkeme heyeti, sanık Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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