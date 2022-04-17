Başak Cengiz'in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı: Bu duyarlılık çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın önceki gün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftara katılan Cengiz ailesi, duygularını paylaştı. Acılarının dinmediğini, sadece güçlü olmaya çalıştıklarını vurgulayan anne Beyhan Cengiz, şunları dile getirdi: “Bizim için çok anlamlı bir iftardı. Cumhurbaşkanımız, şiddetle mücadelede atılan ve bundan sonra atılacak adımları anlattı. Oraya katılan ailelerin hikayesi farklı ama içindeki kor ateş aynıydı. Bizler hikayesi farklı olsa da elleri evlat acısıyla birleşen aileleriz. Tüm ailelerle tek tek ilgilendiler. Bu duyarlılık, yaklaşım ve kararlılık bizler için çok kıymetli. İnanıyorum ki onun öncülüğünde bu şiddet sorununun da önüne geçilecek.”

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Başak Cengiz, geçen yıl Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilmişti.

EMİNE ERDOĞAN’LA GÖZ GÖZE AĞLAŞTIK

Kızı Başak’ın yaşamından bahsettiğinde Emine Erdoğan’ın da gözyaşlarını tutamadığını dile getiren anne Cengiz, şöyle konuştu: “Kızımın ölümünün ardından bizi evimizde ziyarete geldiklerinde içimden ‘Ailem, gönlümdekiler geldi.’ diye geçirmiştim. İftarda da karşımda görünce dayanamadım, kalktım yanına gittim. Gittiğimde Emine Erdoğan da ‘Ben size gelecektim, sizi unutmadım hiç.’ dedi. Başak’ın yaşamını ona anlattım, göz göze ağlaştık. Bana teselli verdi, ‘Böyle acı bir olayla tanışmış olmak çok zor ama yanınızdayız hiç merak etmeyin.’ dedi. Çok duygusal, unutamayacağım bir andı benim için. Acılarımız sönmeyecek, benim yavrum gelmeyecek ama başka bir canın kurtulmasına, bu sorunun önüne geçilmesine katkı verebilmek için mücadele ediyorum. Bir can bile kurtulabilirse ahirette Rabb’imin, yavrumun karşısına daha rahat çıkacağım. Bana emanet edilen evladıma layık bir anne olmaya çalışıyorum.”

HEPİMİZLE TEK TEK İLGİLENDİLER

Baba Avni Cengiz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şiddetle mücadeleye ilişkin, takdiri indirim ve getirilecek diğer düzenlemeler hakkında verdiği bilgilerin çok önemli ve umut verici olduğunu vurguladı. Cengiz, “Devletimizin yanımızda olduğunu, yalnız olmadığımızı hissettik. Cumhurbaşkanımız, eşi Emine Erdoğan, oradaki Bakanlarımız tüm ailelerle tek tek ilgilendi. Çok mutlu olduk.” ifadesini kullandı.