Gündem Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğluna İsrailde çirkin müdahale
İSTANBUL

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'na İsrail'de çirkin müdahale

Ailesiyle birlikte Kudüs'ü ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, dönüş yolunda Tel Aviv'den İstanbul'a havalanacak uçaktan İsrailli yetkililer tarafından zorla indirildi. Saatlerce sebepsiz yere alıkonulan ve sorguya çekilen Kartoğlu, kendisine ve ailesine göster,len hukuk dışı müdahaleyi kınadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu

İsrail'in Tel Aviv kentinden dün saat 18.00'de İstanbul'a hareket etmek üzere olan THY uçağına kalkıştan hemen önce giren İsrailli güvenlik görevlileri, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi, kızı ve oğlunu indirdi. Yeşil pasaportları olmasına rağmen özel bir odaya götürülen Kartoğlu ve ailesi, 4 saat boyunca herhangi bir neden göstermeksizin alıkonuldu. Yetkililerin işlemleri bitirmesinin ardından yaklaşık 5 saat sonra gece saatlerinde serbest bırakılan Kartoğlu ve ailesi, İstanbul'a dönmek üzere uçağa binebildi.

"Çocuklarım çok tedirgin oldu"

Kendilerini alıkoyan yetkililerin hiçbir açıklama yapmadığını ve sorularına cevap vermediğini belirten Başkan Kartoğlu, "Tamamen hukuksuz olduğuna inandığım bu keyfi alıkoyma işleminde beni en çok üzen çocuklarımın durumdan tedirgin olmasıydı. Onlara Kudüs bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette bana ve aileme uygulanan hukuk dışı yaklaşımı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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'Kudüs Müslümanlarındır' demişti

Başkan Yasin Kartoğlu, önceki gün Twitter hesabından Kudüs'te çektiği bir videosunu "Kudüs, Filistinlilerin değil, tüm Müslümanlarındır. İşte bu yüzden Müslümanlar Kudüs'e gelip İsrail'e Mescid-i Aksa'nın arkasında bütün ümmetin olduğunu göstermelidir. Kudüs'ten herkese yürek dolusu selam olsun. Bu vesileyle Cuma günümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum..." notuyla paylaşmıştı.

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