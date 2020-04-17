Gündem Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışa 3 gün kala yolları ortaya çıktı
İSTANBUL

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışa 3 gün kala yolları ortaya çıktı

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışa 3 gün kala yolları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açılışı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Yolların büyük kısmı tamamlanırken kalan kısımlar için ise yürütülen hummalı çalışmalar havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı.
Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapımını hızlandırılması talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi açılışı için gün sayıyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışa 3 gün kala yolları ortaya çıktı
FOTOĞRAF 11
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​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapımını hızlandırılması talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi açılışı için gün sayıyor.
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Açılışına 3 gün kalan hastanenin yollarındaki büyük kısım tamamlandı.
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Yolların kalan kısmı için hummalı şekilde yürütülen çalışmalar sürüyor havadan görüntülendi.
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Havadan çekilen yapımı biten hastanenin yollarının da büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü.
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Havadan çekilen görüntülerde açılışa gün sayan şehir hastanesinde iş makinelerinin kalan yolların tamamlanması için çalıştığı görülüyor.
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Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışa 3 gün kala yolları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açılışı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Yolların büyük kısmı tamamlanırken kalan kısımlar için ise yürütülen hummalı çalışmalar havadan görüntülendi.

Yollardaki büyük kısım tamamlandı

Açılışına 3 gün kalan hastanenin yollarındaki büyük kısım tamamlandı. Yolların kalan kısmı için hummalı şekilde yürütülen çalışmalar sürüyor havadan görüntülendi.

Havadan çekilen yapımı biten hastanenin yollarının da büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde açılışa gün sayan şehir hastanesinde iş makinelerinin kalan yolların tamamlanması için çalıştığı görülüyor.

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