Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışa 3 gün kala yolları ortaya çıktı

Teknoloji

İran Fizik Derneği: Devrim Muhafızları'nın tanıttığı koronavirüs tespit cihazı bilimden uzak

İran Fizik Derneği, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından tanıtılan ve yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) enfekte olmuş alanı uzak mesafeden 5 saniye içinde tespit edebildiği iddia edilen cihazı "bilimden uzak" ve "bilim kurgu hikayesi" olarak niteledi.