Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesi'nde patlama: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesi içerisinde tüp patladı. Patlama sonucu yangın çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesi içerisinde tüp patladı. Patlama sonucu yangın çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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