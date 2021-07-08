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İSTANBUL

Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesi'nde patlama: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesi içerisinde tüp patladı. Patlama sonucu yangın çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesinde patlama: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesi içerisinde tüp patladı. Patlama sonucu yangın çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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