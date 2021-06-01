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İSTANBUL

Başakşehir'de kimyasal atık paniği

Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerinde iddiaya göre yola kimyasal atık atıldı. Kimyasal atıktan çevreye zehirli gaz yayıldığı öne sürüldü.

Haber Merkezi İHA
Başakşehirde kimyasal atık paniği
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İstanbul Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerinde iddiaya göre yola kimyasal atık atıldı.

Kimyasal atıktan çevreye zehirli gaz yayıldığı öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yolu trafiğe kapattı.

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