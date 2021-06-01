Başakşehir'de kimyasal atık paniği

İstanbul Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerinde iddiaya göre yola kimyasal atık atıldı.
Kimyasal atıktan çevreye zehirli gaz yayıldığı öne sürüldü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yolu trafiğe kapattı.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerinde iddiaya göre yola kimyasal atık atıldı.
Kimyasal atıktan çevreye zehirli gaz yayıldığı öne sürüldü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yolu trafiğe kapattı.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.