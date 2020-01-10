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Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda yangın - Son dakika haberleri

Başakşehir'de korkutan yangın: Okul tahliye edildi

İstanbul Başakşehir’de özel bir okulun alt katında bulunan dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Öğrenciler okuldan tahliye edilirken yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İstanbul'daki yangın Başakşehir Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi’nde bulunan bir okulun alt katında bulunan dükkanda meydana geldi.

Kısa sürede alevler iş yerindeki yangın, paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başakşehir'de korkutan yangın
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Başakşehir'de korkutan yangın
Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okul tedbir amaçlı tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının hemen üst kattaki okulu sıçrama tehlikesine karşın okulda bulunan öğrenciler ve çalışanlar tahliye edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler kısa sürede kontrol altına aldı. Öğrencilerin korkulu anlar yaşadığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı.


Okulda bulunan öğrenciler ve çalışanlar tahliye edildi.

Yangın sonrasında da dükkanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının tamamen kontrol altına alındığı olayda ekiplerin tedbir amaçlı çalışmaları sürüyor.
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