Başakşehir’den NFT ve Metaverse akademisi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm Var” söyleşilerinde gençlerle buluşmaya devam ediyor. Başakşehir Anadolu Lisesi’ne konuk olan Başkan Kartoğlu, gençlerin merak ettiği tüm soruları cevapladı. Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’i seviyoruz, gençlerimizi seviyoruz. Bu yüzden sizlerle vakit geçirerek birbirimizi dinleme fırsatı buluyoruz” dedi.

Yasin Kartoğlu

GENÇLERİ BAŞAKŞEHİR LİVİNG LAB’E DAVET ETTİ

Öğrencileri Türkiye’nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi olan Başakşehir Living Lab’e davet eden Başkan Kartoğlu, “Teknoloji adına her şey Living Lab’de mevcut. Espor, drone, gazetecilik, radyo, dublaj gibi birçok akademiyi içerinde barındırıyor. Burayı sadece eğitim amaçlı görmeyin, burası sizin eviniz. Eğitimlerin dışında da burayı kullanabilir, ekipman ve eğitmenlerimizden faydalanabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

NFT VE METAVERSE AKADEMİSİ ÇOK YAKINDA

Başakşehirli gençler için millet kıraathanesi, bilgievleri ve spor tesisleri dışında her mahalleye gençlik merkezi kuracaklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, yeni bir akademinin de müjdesini verdi. NFT ve Metaverse alanında eğitimlerin verileceği akademi için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Kartoğlu, akademinin kapılarını çok yakında açacaklarını söyledi.

GÜNDEM Başakşehir’de “Down Sendromu ve Spor Çalıştayı” farkındalık oluşturdu