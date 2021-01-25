Başakşehir’in bilinmeyen tarihi gün yüzüne çıkıyor

Başakşehir Belediyesi’nin Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla hazırlanan ve 582 sayfadan oluşan “Devlet-i Aliyye’den Cumhuriyet’e Osmanlı Arşiv Belgelerinde Başakşehir” adlı eser, ilk kez yayınlanan arşiv vesikaları ile Başakşehir’in geçmişte de medeniyetin, kültürün, ilmin, mimarinin ve estetiğin merkezi olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye’ye çağ atlatacak dev projelerin kesiştiği noktada İstanbul’un yeni merkezi olmayı başaran Başakşehir, geçmişte nasıl bir öneme sahipti? Bu sorudan yola çıkan Başakşehir Belediyesi, adeta Türkiye’nin özeti gibi olan ilçenin köklü tarihine muhteşem bir eserle ışık tuttu.

Tarihi binlerce yıl eskiye dayanan ve Başakşehir’in çekirdeğini oluşturan İkitelli, Şamlar ve Kayabaşı bölgelerinin doğması, büyümesi ve günümüzde İstanbul’un en modern ve yaşanabilir bir köşesi haline gelmesinin hikâyesi, Başakşehir Belediyesi ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığının birlikte yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla gün yüzüne çıkarıldı.

Büyük bir özveri ve yoğun bir emeğin ürünü olan “Devlet-i Aliyye’den Cumhuriyet’e Osmanlı Arşiv Belgelerinde Başakşehir” adlı eser ile Başakşehir’in tarihine damga vuran hadiseler ve tarihi eserler, ilk kez yayınlanan arşiv vesikalarıyla bir bir ortaya konuldu.

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582 sayfadan oluşan ve ilçenin hafızasını tazeleyen eser, Başakşehir’in Osmanlı döneminde de çok mühim değerlere sahip olduğunu; geçmişte de tarihin, medeniyetin, kültürün, irfanın, ilmin, mimarinin ve estetiğin merkezi olduğunu gözler önüne serdi.