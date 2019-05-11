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EĞİTİM

Başarı öykülerinin antrenörü

İşitme engelli sporculara eğitim veren Emine Baştağ, Judo Milli Takımı’nda başarı öykülerine antrenörlük ediyor. Mersin’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’ndan 8 birincilik ve toplamda 22 madalya ile dönmenin gururunu yaşayan Baştağ’ın takımı, Ekim ayında da Avrupa yolcusu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Baştağ’ın takımı, Ekim ayında da Avrupa yolcusu.
Baştağ’ın takımı, Ekim ayında da Avrupa yolcusu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Judo Milli Takım Antrenörü Emine Baştağ ve takımının başarı öyküsü, gurur yaşatıyor. Spora 6 yaşında başlayan ve ömrünün 35 yılını judo ile geçiren Baştağ, üç yıl önce milli takım antrenörüyken şimdi İşitme Engelliler Judo Federasyonu’nunda eğitim veriyor.

“Judoya ve sporcularıma gönül verdim” diyen Baştağ, antrenörlük hikayesini şöyle anlatıyor: “12 yaşlarında Türkiye şampiyonasına gitmiştim. İşitme engelli çocukların kaldığı yatılı bir pansiyonda konakladım. Engelli bir çok arkadaş edindim. Onlarla anlaşabilmek için küçük yaşlarda işaret dili öğrendim. 19 yaşından beri milli takım antrenörlüğü yapıyorum. Daha sonra federasyon benimle iletişime geçti. Böylelikle engelliler judo takımının hem milli takım hocası hem de koordinatörü oldum” Şu anda 35 sporcusu olduğunu söyleyen Baştağ, şunları aktarıyor:

DESTEK BEKLİYORUZ

“Okulları gezerken kaybedilmek üzere olan gençlere rastladım. Bu gençleri kazanmak için antremanlara çağırdım. Sultangazi’den Küçükçekmece Spor salonuna sporcu getirmek tabi ki kolay değil. Yokluktan otostopla antremana gelen bile var” Maddi imkanların yetersiz kaldığını aktaran Baştağ, “Kişi başı 39 liralık harcırahla geçen yıl 25 sporcumuz ile müsabakaya katıldık. 17 madalya ile döndük. Geçtiğimiz ayın sonunda Mersin’de Türkiye Şampiyonası Avrupa seçmesinden 22 madalya kazandık. Bunların sekizi Türkiye şampiyonu. Gönül ister ki bizim sporcularımız da futbolcular gibi yaşasın. Sponsorumuz yok. Destek bekliyoruz” diyor.

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