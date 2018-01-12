Başbakan: Gizli saklı yapmasınlar

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, AK Parti ve MHP arasındaki ittifak için, "Biz de ittifaka olumlu bakıyoruz. Bir partinin listelerinden seçime girmek değil, amblemlerini muhafaza ederek seçime gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz" diye konuştu. Yıldırım ayrıca, "İttifak dediğin aleni yapılır. Gizli saklı yapmasınlar" dedi.

İşte Başbakan Yıldırım'ın ittifak konusunda yaptığı açıklama;

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI

Görüşülen husus çok açıktır. MHP'nin sayın Genel Başkanı'nın daha önce net bir şekilde açıkladığı gibi 2019'da yapılacak seçimde aday çıkarmayacakları, ittifak olursa da olmazsa da sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerini ifade ettiler. Biz de ittifaka olumlu bakıyoruz. Bir partinin listelerinden seçime girmek değil, amblemlerini muhafaza ederek seçime gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz. Komisyonun görevi bunun detaylarını konuşmak.

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"İTTİFAK DEDİĞİN ALENİ YAPILIR"

İttifak dediğin aleni yapılır. Biz bunun için düzenleme de yapıyoruz. Gizli saklı ittifak yapmaya kalkmasınlar, vatandaş bunu yemez. Biz ülkemiz üzerinde emelleri olanların emellerine hizmet edecek hiçbir parti ile ittifak yapmayız. Doğal kenetlenme falan bunlar zırvadır. İtttifak aleni olur.