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POLİTİKA

Politika haberleri: Başbakan Yıldırım Azerbaycan'dan Ankara'ya hareket etti

Başbakan Yıldırım Azerbaycan'dan Ankara'ya hareket etti

Başbakan Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Azerbaycan'dan temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak 'TUR' ile Ankara'ya hareket etti.

Haber MerkeziAA
Arşiv: Başbakan Binali Yıldırım
Arşiv: Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 20.35'te Ankara'ya hareket etti.

Yıldırım'ı, Haydar Aliyev Havalimanı'ndan, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Memmedguliyev ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral uğurladı.

Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar da Ankara'ya gitti.

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