Politika haberleri: Başbakan Yıldırım Azerbaycan'dan Ankara'ya hareket etti Başbakan Yıldırım Azerbaycan'dan Ankara'ya hareket etti Başbakan Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Azerbaycan'dan temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak 'TUR' ile Ankara'ya hareket etti.

Haber Merkezi 15 Mart 2018, 20:51 Son Güncelleme: 15 Mart 2018, 20:56 AA