Başbakan Yıldırım'dan güldüren cevap: Bizim hanım da şikayetçi

Başbakan Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Çankaya Köşkünde Başbakanlık muhabirlerini tebrik etti.

Gazetecilerin gününü kutlayan Yıldırım, "Gazeteciler, muhabirler, kameramanlar, kısaca toplumun bilgilendirenler güncel olarak memlekette neler oluyor, dünyada neler oluyor, bunu en hızlı, mümkünse en doğru şekilde aktaran sizlerin hakkını, hukukunu korumak sadece çalıştığınız basın kuruluşlarının, medya kuruluşlarının görevi değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin de görevidir. O bakımdan hak ve hukuklarının hem korunması hem de ileriye taşınması bakımından biz hükümet olarak son 15 yılda elimizden gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız en başta milletimizi meydanlara davet ederek bu alçak girişime karşı durmaya davet etmiş ama o gece hükümetimizin kararlı duruşu yanı sıra yargı mensupları, savcılarımız, vatanını, milletini, bayrağını seven polis, jandarma, asker tabii en önemli de medya ve basın kuruluşları. O gece medya ve basın kuruluşları herhangi bir telkin almadan, herhangi bir yönlendirme ve baskıya tabi olmadan memleketin geleceği, demokrasisi, bağımsızlığı yönünde adeta durumdan vazife çıkararak bu alçak girişime karşı vatandaşı cesaretlendirmiş ve bu darbenin bastırılmasında çok önemli bir görev ifa etmiştir. Bu çalışmada siz varsınız, en büyük emek sizlerindir, basın emekçilerinindir. O gece tehlike, can korkusu diye bir şey düşünmeden gece boyunca devam eden 16 Temmuz’da da bu faaliyetlerinizi sürdürdünüz. Bizimle yakın çalışma içinde olmaya devam ettiniz. İnşallah hep beraber daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir gelecek için milletimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gününüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun" ifadelerini kullandı.

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Bir gazetecinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün tatil olup olamayacağını sorması üzerine Başbakan Yıldırım, "Yok, olamaz" dedi. Bu ifade salonda gülüşmelere neden oldu. "Gazetecilere tatil diye bir şey yok" diyen Başbakan Yıldırım, siyasetçilerin ve gazetecilerin tatilinin olmayacağını ifade etti. Kendilerinin de tatilinin olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Burada, Türkiye’de bir baksan hafta sonları falan 116 gün. Bizim böyle bir tatilimiz yok, sizin de yok, bizim yüzümüzden sizin de yok. Onun için biz aynı kaderi paylaşıyoruz bir anlamda" şeklinde konuştu.

"Bizim hanım da şikayetçi"

Aynı gazetecinin, "10 Ocak size tatil olsun" yönündeki önerisine ise Yıldırım, "Yok, diyoruz ya baştan tatil yok. Bizim hanım da şikayetçi. Senin tatilin yok mu, yıllık izinin yok mu, o da bana ara sıra soruyor ama ne yapalım yok" ifadelerini kullandı.

Pastanın ilk dilimini hamile gazeteciye ikram etti

Başbakan Yıldırım, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla özel olarak hazırlanan pastayı kesti.

Yıldırım, bir muhabirin hamile olduğunu öğrenmesi üzerine gazeteci ile bir süre sohbet etti. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenmesi üzerine ise Başbakan Yıldırım, "Analı, kızlı" diyerek espri yaptı, ardından gazeteci ile birlikte pastayı kesti. Yıldırım, pastanın ilk diliminden gazeteciye ikram etti. Programa, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da katıldı.

OYNAT 01:02 Başbakan'ın bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı​ TRT'de Başbakan Binali Yıldırım'ın da yer aldığı bir tanıtım filmi merak konusu oldu. Filmde denizci olarak bilinen Başbakan Yıldırım'ın daha önce bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı.





