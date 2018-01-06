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POLİTİKA

Başbakan Yıldırı'dan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Nevşehir'de partisinin il kongresinde konuştu. Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerle ilgili açıklamasına cevap verdi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Başbakan Binali Yıldırım
Başbakan Binali Yıldırım

AK Parti Nevşehir 6. Olağan İl Kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği konuşmasında ABD’deki davayı da eleştirerek, “Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar bu davayla hukuku katletmişlerdir” dedi.

Erken seçim cevabı

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda yapılan kongrede konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Yerel seçimlere 14 ayımız kaldı. Kılıçdaroğlu sabırsızlanıyor. ‘Gelin şu seçimleri öne alalım’ diyor. Kardeşim 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadın mı? Şurada 14 ay var biraz daha oyalan. 3 günün beyliği de beyliktir” dedi.

“Bu günlerde ABD’de evlere şenlik bir dava görüldü. Kararı önceden verilmiş. FETÖ’cülerin adeta esiri olmuş yargıçların verdiği kararlarla bir dava görüldü. Adam sanık diye içeri alınıyor mahkeme salonuna gelmeden sanık olmaktan çıkarılıyor tanık yapılıyor. Türkiye hükümetini suçla, başbakanı, Cumhurbaşkanı’nı suçla ondan sonra senin hayatın garanti dediler. Türkiye’deki bankanın genel müdür yardımcısını suçlu sandalyesine oturtuyorlar. Hakan Atila üzerinden Türkiye’yi mahkum etmeye çalışıyor FETÖ’cülerle kol kola girmiş yargıçlar yapıyorlar. FETÖ’cülerin yazdığı dosyaları açıp yargılama yapıyorlar. Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar bu davayla hukuku katletmişlerdir" diyerek şunları söyledi:

"Türkiye büyük bir ülke, hukuk devleti. Hiç kimse ayak oyunlarıyla tezgahlarla bu ülkeyi dize getiremez. Bu ülkenin geleceğine bir zarar veremez. Aynı oldu bittiyi Kudüs’te yapmaya çalıştılar.

Türkiye sadece bölgede geleceğin teminatı değil, bölgedeki mazlum, masum insanların da sığınacağı bir emin yuva haline gelmiştir.

Türkiye komşularının hukukuna da sonuna kadar sahip çıkacak. Önüne gelene, İran’a Afganistan’a ayar vermeye çalışanlar, iç işlerini dizayn etmeye çalışanlar Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında hakkın sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir. Bu herkes tarafından bilinmelidir. Ülkemize komşularımıza yönelen bütün oyunları bozacağız.

"Türkiye’de hayatından tek memnun olan adam Kılıçdaroğlu"


Ana muhalefet partisi genel Başkanı Kemal Bey yine inciler döktürmüş. Meclis konuşması izleri kafasından silinmemiş.

Kılıçdaroğlu şunu aklına koy, kamyoncuların da vatandaşın da derdi bizim derdimizdir. Bir şey daha bilmeni isterim, kamyoncuların derdini bilmek istiyorsan Elmadağ rampaları eskiden nasıldı şimdi nasıl, İstanbul’dan Afyona kaç saatte gidiyorsunuz, Zigana nasıldı şimdi nasıl geçiliyor?

Türkiye’de hayatından tek memnun olan adam Kılıçdaroğlu. Dert yok tasa yok, iktidar yok sorumluluk yok. Bol keseden hava benim yer Allah’ın her gün bir şey yumurtluyor. Yalanın da bir endazesi olur. Artık yalanda da standardı çökertti maşallah.

Millet buna itibar etseydi 15 senedir ne uzuyor ne kısalıyor. Ne yalan söylersen söyle faydası yok. Kılıçdaroğlu da yapılanlardan memnun ama pozisyonu müsait değil. Söyleyemiyor. Yanlışlıkla ne kadar güzel olmuş bu köprüler deyince yanındakiler gazeteciler var bunu AK Partililer yaptı diye uyardıklarını ben duydum".

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