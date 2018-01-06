Başbakan'dan çiftçilere yem ve mazot müjdesi

Kırşehir AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "15 yıl içinde ihracatta en iyi ikinci seviyeyi bu yıl yakaladık. 157 milyar dolar ihracatı aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyar dolar hedef koyduk, inşallah o hedefi de tutturacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz."