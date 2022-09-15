Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç: İnternet medya yasası mutlaka çıkmalı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç, Ankara'da bir otelde düzenlenen Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı'nda, geçen günlerde Bursa, İzmir ve Konya'da düzenlenen toplantıların ardından iyi sonuçlar aldıklarını belirtti.

Gelecek ay TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi planlanan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Basın İlan Kurumundan görüş alındığını ifade eden Erkılınç, bu doğrultuda gazetelerin yararına görüş sunduklarını anlattı.

Erkılınç, Basın İlan Kurumunun tarafsızlık üzerine kurulduğunu belirterek, gazete sahipleri ve temsilcilere mevzuata ilişkin bilgiler verdi.



Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç

Anadolu'daki 921 gazetenin bünyelerinde bulunduğunu vurgulayan Erkılınç, şöyle konuştu:

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"Kimse ilan parası için Basın İlan Kurumundan ilan almak zorunda değil. Bizden ilan almak istiyorsanız, kanun demiş ki 'şu şartları yerine getireceksin, senin de şu görevlerin var'. Destekleme, düzenleme ve denetleme. Basını devlet destekliyor ve diyor ki 'Halkı bilgilendirmek adına kamu hizmeti görüyorsunuz, ben de sizi destekliyorum'. Bunu yaparken de düzenleyici kuralları koyuyor ortaya."

Dijitalleşmeye karşı durulamayacağına işaret eden Erkılınç, "Artık bu dijital dönüşüme karşı durursak kendimizi imha etmiş oluruz. Biz diyoruz ki internet medya yasası mutlaka çıkmalı. Sizlere can suyu olacak, bizlere can suyu olacak ve yazılı basının kalitesi geri gelecek." diye konuştu.

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Erkılınç, konuşmasının ardından Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen gazete sahipleri ve temsilcilerinin sorularını yanıtladı, yerel gazetelerin sorunlarını dinledi.

Programa, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli ve bölge müdürleri ile diğer yetkililer katıldı.

GÜNDEM Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme Mecliste