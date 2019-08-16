Gündem Atama Kararları Resmi Gazetede
ANKARA

Basın İlan Kurumu Müdürü Karaca görevden alındı yerine Duran atandı - SONDAKİKA

Atama Kararları Resmi Gazete'de

Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevden alındı. Karaca'dan boşalan koltuğa Rıdvan Duran Atandı. Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevden alındı. Karaca'dan boşalan koltuğa Rıdvan Duran Atandı. Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı.

Rıdvan Duran kimdir?

Rıdvan Duran

Rıdvan Duran, 1972 yılında Sakarya’da doğdu. Orta öğrenimini Sakarya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Sakarya Üniversitesi’nde “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” bölümünde master yaptı. Adapazarı Belediyesi’nde 1994 yılında Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak işe başladı. 1996-2004 yılları arasında Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. 2004-2008 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yılına kadar Başkanlık Müşavirliği yaptı. 2014 yılında SASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinin ardından Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinde bulundu. 2017 Temmuz ayı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan DURAN, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı, Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği, Türkiye Karate Federasyon Asbaşkanlığı yapmıştır. Halen Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanlığı görevi devam etmekte olup, evli ve 4 çocuk babasıdır.

MEB'den 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma
GÜNDEM
MEB'den 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma
Terör koridorundan nasıl kurtulduk?

'Terör koridoru'ndan nasıl kurtulduk?

Suriye sınırındaki mayınların temizliğini İsrailli firma yapacaktı...
Bir çizik daha

​600 bin TL ödülle turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Akyazıda nefes kesen son

Akyazı'da
nefes kesen son

Trabzonspor Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak.

Çıkan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.
Serbest kaldı

Serbest kaldı

​Süper Kupa finalinde sahaya giren Youtuber'a adli kontrol şartı.
Çantadan servet çıktı

Çantadan servet çıktı

​Temizlik işçisi paraların 1 kuruşuna dahi dokunmadı.
Terörist<br>mektup yolladı

Terörist
mektup yolladı

​Yetkililer silah çağrısı yapılan mektup sebebiyle özür diledi.
Faytoncu dehşeti

Faytoncu dehşeti

Yorgunluktan yere yığılan atı zorla ayağa kaldırmaya çalıştı.
Mezarları görünce<br>şok oldular

Mezarları görünce
şok oldular

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
Hong Kong çıkmazı

Hong Kong çıkmazı

​Çin askerleri stadyumda, zırhlı araçlar sınırda bekliyor.
İki evden<br>birinde yok

İki evden
birinde yok

Depreme karşı güvende olduğunu düşünüyorlar.
Hapis cezası alabilir

Hapis cezası alabilir

Ünlü Youtuber, 6222 sayılı kanuna göre yargılanacak.
Dağlıca'da<br>sıcak çatışma

Dağlıca'da
sıcak çatışma

​Üs bölgesine saldıran teröristlere karşılık verildi.
Tanker krizi

Tanker krizi

​İran ile İngiltere arasında yaşanan olaya ABD de girdi.
Soruşturma başladı

Soruşturma başladı

'Devlet okullarında özel sınıf' iddiası araştırılacak.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

İki araç çarpıştı; 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Harekete geçildi

Harekete geçildi

​Salıncakların kaldırılması için uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.