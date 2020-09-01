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Gündem Başına yorgun mermi isabet eden kişi Sonuç daha kötü olabilirdi
SAKARYA

Başına 'yorgun mermi' isabet eden kişi: Sonuç daha kötü olabilirdi

Sakarya'da kendi bahçesinde fidan yetiştiren Metiz Öz'ün çalışırken başına yorgun mermi isabet etti. Eliyle başını kontrol ettikten sonra kan olduğunu gören Öz, "Sonuç daha kötü olabilirdi” dedi.

Haber Merkezi DHA
Fidan bahçesinde başına yorgun mermi isabet etti.
Fidan bahçesinde başına yorgun mermi isabet etti.

Sapanca ilçesine bağlı Yanık Mahallesi'ndeki bahçesinde fidan yetiştiren Metin Öz (54), bir anda başında acı hissetti. Eliyle başını kontrol ettiğinde ise kan olduğunu gördü.

  • Hemen 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Metin Öz, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başına 3 dikiş atılan Öz, tedavisinin ardından taburcu edildi.


Polisin yorgun mermi olduğunu saptadığı olayla ilgili incelemesi sürerken Metin Öz, “Başımdan yaralandığımı fark ettikten sonra yerde mermi çekirdeği olduğunu gördüm. Polise gerekli ifadeyi verdim. Mermi çekirdeği kafamı sıyırmış. Sonuç, daha kötü olabilirdi” dedi.

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