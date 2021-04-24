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Gündem Başiskelede Ermeni çetelerin katlettiği Hüseyin Kaptan be ailesinin şehitliği ziyarete açıldı
KOCAELİ

Başiskele’de Ermeni çetelerin katlettiği Hüseyin Kaptan be ailesinin şehitliği ziyarete açıldı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, 1. Dünya Savaşı yıllarında ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından hunharca katledilerek şehit edilen Hüseyin Kaptan ve ailesi için Başiskele Belediyesi tarafından yaptırılan şehitlik ziyarete açıldı. Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve şehit yakınlarının da hazır bulunduğu törende duygu dolu anlar yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başiskele’de Ermeni çetelerin katlettiği Hüseyin Kaptan be ailesinin şehitliği ziyarete açıldı
Törende kahraman şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Seymen Mahallesi’ndeki şehitlik ve anıtın açılışında, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla sınırlı sayıdaki katılımcıyla tören düzenlendi. Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve şehit yakınlarının da hazır bulunduğu törende duygu dolu anlar yaşanırken. Törende kahraman şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Açılışa Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ve Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü katıldı.
Açılışa Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ve Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü katıldı.

“Ermeni çeteler bölgedeki Türkleri katletti”

Törende bir konuşma yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Hüseyin Kaptan ve ailesinin 1. Dünya Savaşı esnasında bölgede yaşayan ayrılıkçı Ermeniler tarafından katledildiğini kaydederek şunları söyledi:

“Ermeniler, Osmanlı Devleti zamanında kendilerine sunulmuş olan özgürlük ortamında huzur ve refah içerisinde yaşamışlardır. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yaşanan sıkıntılı durumu fırsat bilen bazı ayrılıkçı Ermeniler, kurmuş oldukları çetelerle Türklere karşı katliamlar yapmışlardır. Bu katliamlardan birisi de, I. Dünya Savaşı sırasında (1915) Bahçecik-Seymen yolu Yeniköy Sapağı üzerinde yaşanmıştır. Seymen’de kayıkçılık yapan Kaptan Hüseyin Reis ve ailesi ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından katledilerek şehit edilmiştir. Şehitlerimiz için daha sonra Damlar Mevkii’nde bir mezarlık yapılmıştır. Zamanla tahrip olan bu mezarlık yerine Başiskele Belediyesi olarak, şehitlerimizin aziz hatırasına hürmeten yeni bir anıt ve şehitlik yaptık. Yapmış olduğumuz bu anıt ve şehitlik Kocaeli’nde bir ilk olup, 1. Dünya Savaşı sırasında, Milli Mücadele döneminde ve daha sonrasında şehit edilen bütün Kocaelili hemşehrilerimizin aziz hatırasını yaşatacak, onlara olan saygımızı gösterecektir. Bu vesileyle vatan, millet, bayrak ve dinimizin uğrunda şehit olan bütün vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ebedi mekânları Cvennet, ruhları şad olsun.”

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoya yer vererek, şunları kaydetti: 'Ermeni terör örgütleri, bir dizi suikast, silahlı saldırı ve bombalı eylem düzenleyerek Türkiye vatandaşlarının yanı sıra aralarında Azerbaycan, Fransa, İsveç ve ABD vatandaşlarının da olduğu onlarca sivili katletti. Terör kurbanlarını İstanbul ve Los Angeles'ta bugünden itibaren sergilerle anıyoruz.'


KATLİAMDAN SADECE BİR KİŞİ SAĞ KIRTULDU

Osmanlı Devleti döneminde İzmit'e bağlı bir nahiye olan Bahçecik, İzmit Körfezi’nin güney yakasındaki en büyük yerleşim alanlarından birisiydi. İzmit şehir merkezi ile Körfez’in güney yakasında bulunan yerleşim alanları arasındaki ulaşım, Başiskele, Seymen, Kazıklı (Kavaklı), Değirmendere, Gonca (Koyunluca), Karamürsel gibi yerlerdeki iskeleler ve kayıkçılar aracılığıyla sağlanmaktaydı. Bu kayıkçılardan bir tanesi de Seymen iskelesinde kayıkçılık yapan Hüseyin Kaptan ve ailesiydi. Kayığıyla yıllarca bölge halkına hizmet veren Hüseyin Kaptan, ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından katledilerek şehit edildi. Hanımı ve kızları ile birlikte şehadet mertebesine ulaşan Hüseyin Kaptan’ın kız kardeşi ise bu katliamdan, ağır yaralı olarak kurtuldu.

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1915 olaylarıyla ilgili skandal bir kararla 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sert tepki gösterdi. Oktay, "Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz. Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır" dedi.
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" ifadesini kullanmasına, "Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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