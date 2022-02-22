'Başka ülkelerde ne işimiz var' diyen CHP'li Fikri Sağlar'dan 'Ukrayna' çıkışı: Türkiye neden sessiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geride kalan akşam, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış ve Rus ordusunun, kararın bölgeye konuşlanması emrini vermişti.

Tüm dünyanın tepkisini çeken karara ilişkin, Dışişleri Bakanlığı da, "Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yapmıştı. Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmiş, "Biz Rusya’nın kararının kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz." demişti.

Yapılan tüm açıklamalara kulak tıkayan CHP Eski Milletvekili ve Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, iktidarı hedef aldı.

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Sağlar, iktidarı, Rusya ile Ukrayna krizine 'sessiz kalmakla' suçladı.

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Sağlar, geçtiğimiz yıllarda, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını ve askeri destek sağladığı ülkelerdeki dış politikasını hedef alarak "Suriye'de, Afganistan'da başka ülkelerde ne işimiz var?" demişti.





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