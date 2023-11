Başkan Aktaş: Sanat Bursa’nın atan kalbidir

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlara en iyi hizmeti, her şartta ve zeminde sağlayabilmek için var güçleri ile çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Biz her zaman göğsümüzü kabartarak “Bursa’mız, Türkiye’nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biridir” diyoruz. Şehrimiz bu güzelliğini, taşıdığı ahenkten alıyor. Güçlü bir sanayiye, kadim bir ticaret geleneğine, köklü bir tarihe, muhteşem bir doğaya ve dünyanın göz bebeği turizm alanlarına sahibiz. Bu zengin kültürü uluslararası arenada tanıttığımızda aldığımız geri dönüşler gösteriyor ki, dünyanın şehrimizi daha çok tanımaya ihtiyacı var. Bu kültürden ve sanattan beslenmek için binlerce kilometre öteden gelen insanlar biliyorum. Hepsinin ortak görüşü, eşsiz değerlere sahip olduğumuzdu. İşte bu değerleri korumak ve ileriye taşımak bizim öncelikli sorumluluğumuz. ‘Kültür ve sanat herkes için, her yerde’ sloganımız tam da burada anlam kazanıyor. Kültür ve sanat adına şehrin en ücra noktasına kadar elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ve bugün, Bursa’nın kültür-sanat şehri olması yolunda verdiğimiz mücadelenin haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Evrensel bir sanat dalı olan müziğin, hayata geçirdikleri her projenin temelini oluşturduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Yılın her günü evlerimizde, sokaklarımızda yankılanan şarkıların, Bursa gibi neşeli bir şehre ne kadar yakıştığını biliyoruz. Tam 61 yıldır devam eden köklü bir müzik festivalimiz var. Uluslararası Bursa Festivali pek çok ülkeden onlarca sanatçının eşlik ettiği dev bir organizasyon. Festivalimiz çok daha zengin ve geniş katılımlı bir organizasyona dönüştü, her yıl üzerine koyarak devam etmeye de kararlıyız. Bandolar Festivalimiz kısa sürede uluslararası bir ün kazandı. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivale yurt dışından ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden bandolar katıldı. Bu festivalimizde hem geleneksel marşlarımızı hem de popüler kültürün ezgilerini bando ile hayata geçiriyoruz. Sokak sanatçılarımızı desteklemek ve eserlerini müzik severlerle buluşturmak amacıyla Sokak Sanatçıları Festivali’ni organize ediyoruz. Sanatçılarımız, şehrin farklı noktalarında kurduğumuz sahneler ile pek çok müziksevere hitap ediyorlar. Festivalden sonra sokak sanatçıları noktaları bir klasiğe dönüştü. Bursa sanatçıları yıl boyunca bu noktalarda performanslarını sergileyebiliyorlar. Uluslararası Piyano Festivali ile 8 farklı ülkeden 256 piyanisti halkımızla buluşturuyoruz. Bu, piyano severler için unutulmaz bir festival oluyor. Bursa müzikle yaşayan ve günün her saatinde müziği hayatın içine dâhil eden bir şehir. Hemen her gün, her köşede ve salonda, her etkinlik alanında mutlaka bir müzik organizasyonu düzenliyoruz. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, 23 Nisan Çocuk Korosu konserleri, Çalgıcı Mektebi ve Muhtarlar Korosu gibi pek çok alternatif müzik organizasyonumuz da yıl boyunca dinleyicileri ile buluşuyor. ‘Dikkat müzik çıkabilir’ organizasyonu ile şehrin muhtelif yerlerinde mini konserler düzenledik. Bu konserler halkımızda güzel ve hoş bir anı bıraktı. Müzik şehrimizin her anında var ve dinlemek kadar öğrenmeye, çalmaya ve söylemeye de istekli bir halkımız var. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği kurslarımızda gitar, bağlama, keman, klavye, bateri, ney ve klarnet gibi eğitimler veriliyor. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz ‘çalgı reviri’ ile vatandaşlarımız, enstrümanlarının bakım ve onarımı noktasında bizden destek alabilecekler” dedi.