Başkan Altay: “Hatay’da İhtiyaç Olan Bölgelere Temiz Su Sağlıyoruz”

Depremin ilk gününden bu yana bölgede bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hatay’da içme suyu isale hatları, içme suyu şebekesi ve içme suyu tesislerinin bakımı ve onarımı için gayret ediyoruz. Yer altı sisteminde patlakları tek tek belirleyip onarıyoruz. Kuyuları çalıştırdık, ihtiyaç olan bölgelere temiz su sağlıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin hemen ardından arama kurtarma, destek ve yardım faaliyetleri için ulaştığı Hatay’da sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacına da çözüm üretiyor.

Depremin ilk gününden itibaren ekiplerini afet bölgesine sevk eden Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleri ile birlikte 630 araç, 2.015 personel ve 134 jeneratörle çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ilk gününden bu yana Hatay’da bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir arama kurtarma ekiplerinin 163 kişiyi enkazdan canlı kurtardığını söyledi.

Mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme, temiz su temini, enerji ihtiyacı, yardımların dağıtımı gibi çalışmalarla depremden zarar gören insanlara destek olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Hatay’ın su sorununu çözmek için de KOSKİ ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Yer altı sisteminde patlakları tek tek belirleyip onarıyoruz. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza su vermek için aralıksız çalışıyoruz. Hatay’da içme suyu isale hatları, içme suyu şebekesi ve içme suyu tesislerinin bakımı ve onarımı için gayret ediyoruz. Kuyuları çalıştırdık, ihtiyaç olan bölgelere gücümüz yettiğince temiz su sağlıyoruz. İlgili kurumlarla sürekli olarak koordinasyon halinde olan KOSKİ ekiplerimiz, elektrik enerji ihtiyacına büyük ölçüde çözüm bulurken; hasar görmeyen bölgelerin de yüzde 35 oranında su sorununu çözdü. Burada bir damla su çok değerli. Birlikte olursak başarırız” dedi.

DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA TANKERLERLE SU DAĞITIMI YAPILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, HATSU pompa istasyonundaki kuyuları çalıştırarak bu kuyulardan tankerlere su doldurmak suretiyle depremden etkilenen insanlara su dağıtımı yapıyor. Akşam saatlerinde ise enkaz bölgelerine portatif jeneratör ve projektörle aydınlatma yapan KOSKİ ekipleri, öte yandan kuyuların arıza kontrollerini de sürekli olarak yapıyor.







