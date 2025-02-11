Başkan Altay'dan bütçesini reklama ayıran belediyelere mesaj: Sadece iki projemizin maliyeti 9 milyar liranın üzerinde

"Şu anda hep birlikte Meram Yeniyol, Meram Eskiyol, Şehir Caddesi ve Ateşbaz Caddesi arasında bulunan Ağır Bakım olarak bildiğimiz 56. Ağır Bakım Fabrika Alanı’nın taşınmasıyla ilgili yapmış olduğumuz inşaatın şantiyesindeyiz. Burası rezerv alanlarıyla birlikte toplam 600 bin metrekarelik bir alan. 60 bin metrekarelik kapalı alanda Milli Savunma Bakanlığı’nın isteği doğrultusunda tesisler gerçekleştirilmiş oldu.

Burada baştan sona bir tankın bakımının yapılabileceği, hatta yeni imal edilebilecek alanların oluştuğu modern bir tesis inşa ediyoruz.