Başkan Altay'dan CHP'li Özcan'ın 'çöp' algılarına cevap: Konya size beş numara büyük gelir

Burası Yozgat değil, Konya değil kardeşim, atamazsın çöpünü!!! İlgili firmaya ve araç sahibine 14.407 TL ceza tebligatı gönderildi. Ben sizin belediye başkanınıza benzemem. Türkiye’nin en temiz şehrini kimseye kirlettirmem!!!