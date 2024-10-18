Başkan Altay'dan CHP'li Özcan'ın 'çöp' algılarına cevap: Konya size beş numara büyük gelir

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Konya'yı hedef alan 'çöp' algılarına cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altay, "Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin. Konya size 5 numara büyük gelir." dedi. Şehirde hayata geçirilen projelerden bazılarını da paylaşan Altay, "İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse bunlar gibi yüzlerce projeyi görmek için Konya’ya gelin." ifadelerini kullandı.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, X hesabından paylaştığı bir videoda sokağa çöp atan şahıslara yer verdi.
"Konya size beş numara büyük gelir"
Özcan'ın bu sözlerine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan cevap gecikmedi.
X hesabından Özcan'a cevap veren Altay, "Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin. Konya size 5 numara büyük gelir." dedi.
Polemik siyasetiyle şehir yönetmenin çok eskide kaldığını belirten Altay, "İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse" sözlerinin ardından paylaşımında şehirde hayata geçirilen bazı büyük projeleri sıralayarak, "gibi yüzlerce projeyi görmek için Konya’ya gelin." dedi.
"Bu projelerimize hiç girmiyorum"
"İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri, Sıfır Atık Uygulamaları, GES Projeleri, HES Projeleri, Tıbbi Atık Bertaraf Projesi, İklim Dostu Yeşil Binalar, Solar Kompost Tesisi, Karışık Belediye Atıklarından Enerji Üretim Tesisleri projelerimize hiç girmiyorum."