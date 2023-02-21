Başkan Avcı depremzede aileleri ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Avcı, yaşanan deprem felaketiyle birlikte birlik ve beraberliğin en üst noktaya çıktığını belirterek, “Depremin yaşandığı ilk saatten itibaren Altıeylül olarak bölgeye yardım elimizi uzatmak için çalışmaya başladık. Afet bölgesine bugüne kadar çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan 94 yardım tırı gönderdik. Yaralar sarılana kadar üzerimize düşen ne varsa bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye’nin yüreğini yakan deprem felaketinin ardından şehrimize gelmeye başlayan depremzedelerimizden Altıeylül’e ulaşan vatandaşlarımıza ziyarette bulunarak kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bizler millet olarak zor zamanlarda millet olmanın ve dayanışmanın bilincinde olan insanlarız. İnşallah bu süreç boyunca ilçemizde ağırlayacağımız depremzedelerimiz için Altıeylül Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.