Başkan Beyoğlu, “Bizi Sevgimiz Bağlar” sloganıyla Bağlar’da çalmadık kapı bırakmıyor

5 Nisan Mahallesi’nde sokak sokak gezerek vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Beyoğlu,”Bağlar halkıyla aramızda çok sağlam bir gönül bağı oluştu. ‘Bizi sevgimiz Bağlar’ sloganıyla karış karış gezerek halkımızı dinliyor, çözümler üretiyoruz. Sadece memnuniyetleri değil ,şikayetleri de dinlemekten hoşnut oluyoruz.” Diye konuştu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,’Bizi sevgimiz Bağlar’ sloganıyla ilçeye bağlı yerleşim yerlerinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her mahallede birbirinden farklı yaşam hikayeleri gün yüzüne çıkarken, kimi zaman belediyecilikle ilgili kimi zaman da diğer kurumların sorumluluk alanına giren sorun ve talepleri bizzat vatandaşlardan dinleyerek yerinde tespitlerde bulunan Beyoğlu,çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederek hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek moral veriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların çeşitli konulardaki taleplerini de karşılayarak yüzlerini güldüren Beyoğlu, vatandaş buluşmalarında sadece memnuniyetleri değil şikayetleri de dikkate aldıklarını kaydetti.

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“ŞİKAYET VE TALEPLERİ YERİNDE DİNLEMEK BİZİ DAHA ÇOK MUTLU EDİYOR”

5 Nisan Mahallesi’nde sırasıyla önce esnaf ziyaretinde bulunarak piyasa koşulları hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Beyoğlu, ardında da yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek kendisine aktarılan taleplerle ilgili çalışma başlattı.

Göreve geldikten sonra 33 aydır sahada olduğunu belirten Beyoğlu,”Bizi sevgimiz Bağlar diyoruz. Hiçbir mazeret üretmeden hemen her gün vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetler ve onlarla kurmuş olduğumuz gönül bağından dolayı memnuniyet duyması kadar şikayetlerini bize iletmesi de hoşumuza gidiyor. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki milletimizle dertleşmek bizi daha çok mutlu ediyor. Çünkü biz buraya övgü değil, varsa şikayet ve talepler onları dinleyerek çözüm üretmeye geliyoruz. 33 aydaki en büyük başarımız milletimizle kurduğumuz gönül bağı oldu. Bir tek vatandaşımız bile sorununa çözüm bulamazsa biz vicdanen rahat olamayız.” İfadelerini kullandı.