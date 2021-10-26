Başkan Bilgin: Esnafımızın zararını karşılayacağız

Sivas'ta gece saatlerinde Belediye'ye ait 1000'lik içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası cadde suyla kaplandı. Ekiplerin anında müdahale ettiği arıza, sabaha karşı giderilerek hatlara tekrar su verildi.

Sibeski, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece boyunca çalışmalarına devam etti. Cadde moloz birikintilerinden temizlerken iş yerleri ve bodrum katlara dolan sular tahliye edildi. Sabah saatlerinden itibaren de yolda oluşan göçükler doldurularak asfalt ve kaldırımlardaki bozulmalar giderilmeye başlandı.

Günün ilk saatlerinde arızanın yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çalışmaları yerinde inceleyerek Başkan Yardımcısı Levent Olgun'dan bilgi aldı. Ardından onarım ve hasar tespit çalışmalarına müşahede eden Başkan Bilgin, esnafın zararının karşılanacağını söyledi.

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Bilgin yaptığı açıklamada, "Dün gece 23.56'da Kepenek Caddesi Mavi Köşe mevkiindeki ana boru hattında bir arıza meydana geldi. Oluşan arıza nedeniyle buradaki bazı esnaflarımızın dükkanlarını su bastı. Olayın meydana geldiği saat 23.56, Belediye Başkan Yardımcımız Levent bey ve SİBESKİ ekibinin olay yerine intikali 00.15... Yaklaşık 20 dakika sonra buraya intikal edilerek hasarı en aza indirmek için gece boyu burada gerekli çalışmaları yaptılar. Şuan itibariyle mahallelere su verdik. Kendiliğinden oluşan büyük bir afet. Bizim Belediye ekiplerimizin çalışmasından kaynaklanan bir arıza değildi. Boruda kendiliğinden bir patlama meydana geldi. Büyük bir çukur oluştu, ortaya çıkan sel nedeniyle esnafımızın zararları var. Direkt bizden kaynaklanmamış olsa da Sivas Belediyesi olarak zarar gören esnafımızın zararı karşılayacağız. Ekiplerimiz gerek arızanın giderilmesi, gerek oluşan hasarın onarılması ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.