​Başkan Bıyık, liseli gençlerle hayvan barınağını ziyaret etti

Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek sokak hayvanları için mama alıp Darıca Belediyesi’nin Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ettiler. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da liseli gençlere eşlik ederek sokak hayvanlarını birlikte besledi. Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında gençlere bilgiler de veren Başkan Muzaffer Bıyık, duyarlılıkları için gençlere teşekkür etti.

Sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyoruz

Sadece kışın soğuk havalarda değil yıl boyunca sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak ilçemizin farklı noktalarında oluşturduğumuz beslenme noktalarına her gün su ve mama bırakıyoruz. Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibimiz ile de sokak hayvanları için sadece kışın soğuk havalarda değil yılın her günü çalışma yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavilerini yaparak tekrar ait oldukları doğaya bırakıyoruz. Can dostlarımız olarak adlandırdığımız sokak hayvanlarımız için hepimizin üzerimize düşen görevleri var. Sizlere bu duyarlı ve örnek davranışınız için teşekkür ediyor ve herkese örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.