Başkan Canpolat’ın vizyonuyla Haliliye’de yatırım hamlesi: Dev projeler yükseliyor

Haliliye Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü yatırımlarla eğitim, kültür, spor, çevre ve üretim alanlarında örnek projeleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın öncülüğünde şekillenen hizmet vizyonu kapsamında gençlere yönelik projeler artırılırken, modern tesis yatırımlarıyla Haliliye’nin geleceğine kalıcı eserler kazandırılıyor. İlçede hayata geçirilen çalışmalar, Haliliye’yi daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha modern bir şehir kimliğine taşıyor.

Asfalt emülsiyon tesisiyle kendi asfaltını üretiyor

Haliliye Belediyesi’nin öz kaynaklarını güçlendiren projelerin başında Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi geliyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın öncülüğünde yapımı tamamlanan tesis, ilçenin sathi asfalt ihtiyacını tamamen belediye bünyesinde karşılıyor.

Saatte 10 ton üretim kapasitesine sahip olan tesis, 120 ton hammadde ve 30 ton emülsiyon depolama kapasitesiyle hizmet veriyor. Bu yatırımla birlikte; hem maliyetler düşürülüyor hem de asfalt çalışmaları daha hızlı ve planlı şekilde yürütülüyor.

Başkan Mehmet Canpolat yaptığı açıklamada, “Kırsal mahallelerimizde geçmiş dönemde yoğun bir asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Artık bu çalışmaları, kendi tesisimizde ürettiğimiz asfaltla sürdüreceğiz” dedi.

Çöp konteyneri üretimi ile temizlikte yerli güç

Haliliye Belediyesi’nin üretim hamleleri yalnızca asfaltla sınırlı kalmıyor. Belediye bünyesinde faaliyete geçirilen Çöp Konteyneri Üretim Tesisi ile ilçenin önemli ihtiyaçlarından biri daha yerli imkAnlarla karşılanıyor. Haliliye genelinde yaklaşık 20 bine yakın çöp konteyneri bulunduğu, merkez mahalleler, kırsal bölgeler, köyler ve mezralarla birlikte geniş bir hizmet alanına sahip olunduğu belirtilirken, tesis sayesinde konteyner ihtiyacı artık belediyenin kendi üretimiyle karşılanıyor.

Tesiste günlük 15-20 adet çöp konteyneri sıfırdan imal edilirken, bu yatırım hem tasarruf sağlıyor hem de hizmetlerin sürdürülebilirliğini artırıyor. Başkan Canpolat, “Üreten Haliliye” anlayışının her alanda devam edeceğini belirterek, belediyenin kendi kaynaklarıyla üretim yapmasının önemine vurgu yaptı.

Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yükseliyor

Haliliye Belediyesi, spor yatırımlarıyla da ilçenin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Dağ Eteği Mahallesi’nde projelendirme çalışmaları tamamlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, ilçeye kazandırılacak önemli tesislerden biri olacak.

Proje kapsamında kapalı yüzme havuzunun yanı sıra 200 kişilik seyirci platformu, sporcular için soyunma ve antrenör odaları, çok amaçlı salon, duş alanları ve idari bölüm gibi donatılar yer alacak. Bu yatırım sayesinde çocuklar ve gençler modern bir ortamda spor yapma imkânına kavuşacak, Haliliye’nin spor altyapısı daha da güçlenecek.

Sentetik halı sahalarla gençler sporla buluşuyor

Gençlerin enerjilerini doğru alanlarda değerlendirmeleri için spor yatırımları mahallelere yayılıyor. Merkez ve kırsal mahallelerin farklı noktalarına sentetik çim yüzeyli semt sahaları kazandırılması planlanıyor. Önceki dönemde 21 farklı noktada hizmete sunulan sahaların ardından, yeni dönemde 15 semt sahası daha ilçeye kazandırılarak spor alanları genişletilecek.

Araç filosu güçlendirildi, kiralık araç dönemi sona erdi

Haliliye Belediyesi, sahada daha hızlı, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek amacıyla araç filosunu önemli ölçüde büyüttü. Başkan Mehmet Canpolat’ın göreve gelmesiyle birlikte ilçede belediye hizmetlerinin daha güçlü yürütülmesi için kapsamlı bir envanter çalışması başlatıldı. Bu süreçte Haliliye Belediyesi’nde kiralık araç dönemine son verilerek, belediyenin ihtiyaç duyduğu araç, iş makinesi ve ekipmanlar öz kaynaklarla envantere kazandırıldı.

Böylece hizmetlerde dışa bağımlılık azaltılırken, belediyenin mali yapısına katkı sağlayan kalıcı bir dönüşüm gerçekleştirildi.

Başkan Canpolat ile 330’a yükseltilen ve tamamı belediyenin öz malı olan bu araç filosu sayesinde altyapıdan üstyapıya, temizlik çalışmalarından kırsal mahalle hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet kapasitesi katlandı.

Sıfır atık marketlerle çevreci dönüşüm büyüyor

Çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla Sıfır Atık Market Projesi hayata geçirildi.

Devteyşti, Şair Nabi, Ahmet Yesevi ve Karşıyaka Mahallelerinde hizmete sunulan Sıfır Atık Marketlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu marketlerde vatandaşlar, evlerinden getirdikleri plastik, kâğıt, metal ve cam atıklarını puana dönüştürerek, temizlik ürünleri alabiliyor. Şu anda 4 sabit, 1 mobil market ve 3 triportör araçla yürütülen sistem sayesinde yılda yaklaşık 450 ton geri dönüştürülebilir atık toplanıyor. Proje, hem çevre koruma bilincini artırıyor hem de vatandaşları tasarruf bilinciyle ödüllendiriyor.

Gençlik ve eğitim yatırımlarıyla başarı grafiği yükseliyor

Haliliye Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına doğrudan katkı sunacak projeleriyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda hizmet veren Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine destek sağlayan önemli bir merkez haline geldi.