Başkan Canpolat'tan hizmet Belediyeciliği anlayışıyla Haliliye'ye kalıcı eserler

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kültür ve sanat alanında Haliliye’ye yeni kalıcı eserler kazandırdı. İlçedeki ihtiyaçları karşılayan projeler, vatandaşlardan da tam not aldı. Gastronomi merkezi, kütüphane ve konferans salonundan oluşan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, Aşıklar Diyarı olarak bilinen Kısas Mahallesine kazandırılan Kültür Merkezi ile sanat alanında faaliyetlerin yürütüldüğü Kültür ve Sanat Evi, Şanlıurfalıların uğrak noktası oldu.

Vatandaşlardan tam not aldı

Başkan Mehmet Canpolat’ın seçim vaatlerinden biri olan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, şehre adeta renk katıyor. Karşıyaka Mahallesinde içerisinde yer alan Göbeklitepe Gastronomi Merkezi, Kütüphane, Evlendirme Daire, Meslek Edindirme Atölyeleri, Gastronomi Eğitim Mutfağı ve Konservatuar Sınıfı yer alan kültür merkezi, 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap ediyor. Gastronomi Merkezi ile yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluşturan Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa’nın zengin mutfağını yansıtıyor.









Nezih ortamıyla vatandaşlardan tam not alan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da takdir gördü. İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlk defa gençlik sohbetlerinde, gençlik buluşmalarında Haliliye’de, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde bugün farklı bir şey yaşadık. Ben, Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, İbrahim Bey’in ismine yakışır böyle bir kültür merkezini inşa etmiş olmaları, hakikaten artık Şanlıurfa’nın tarihi boyunca da hiç unutulmayacak ve gençlerimizin çok önemli buluşma yeri olacak” ifadelerini kullandı.

Aşıklar diyarına kültür merkezi kazandırıldı

Haliliye Belediyesi tarafından Kısas Mahallesinde bulunan eski belediye hizmet binası Kültür Merkezine dönüştürüldü. Merkez içerisinde Müzik Sınıfı, Bilgisayar Kursu, Dikiş Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, 45 kişilik Okuma Salonu ve 15 kişilik Derslik ile Kısas Mahalle Muhtarlığı yer alıyor. Kısas’ta yaşayan vatandaşlar, mahalleye kazandırılan kültür merkezinden dolayı Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Kültür ve Sanat Evi kapılarını açtı

Haliliye Belediyesi, gençleri sanatla tanıştırmak amacıyla Belediye bünyesinde yer alan ve Kamberiye Mahallesinde bulunan binayı, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençlere yönelik hizmet vermesi talimatlarıyla Kültür ve Sanat Evine dönüştürdü. Kültür ve Sanat Evi, def/ bendir, ney, keman, bağlama, ebru, hüsn-i hat ve piyano kurslarıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Eğitimlere başlayan kursiyerler, sanata önem veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Başkan Canpolat ile eser ve hizmet belediyeciliği

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla hizmete sunduğu projeler, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Kiralık araç dönemine son veren yatırım ve mahalle bazlı projeler, ihtiyaçlara yanıt oldu. Başkan Canpolat’ın mahalle gezileri sırasında vatandaşların talebine yanıt olarak Süleymaniye Mahallesine semt pazarı kazandırılırken, aşevi hizmetinden yararlanan vatandaşlar için de kurulan üretim tesisinde ekmek üretimi başladı.









Kiralık araç dönemi sona erdi

Başkan Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle belediye envanterinde kiralık araç dönemi sona erdi. Yaklaşık 200 milyon değerindeki yatırım ile belediye filosuna 183 araç ve iş makinesi kazandırıldı. Haliliye’nin geleceğini inşa ettiklerini ve köklü yatırım ile tasarrufa gidildiğini belirten Başkan Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyemizi gelecek yarınlara taşımak adına gerek 20 yıllık, gerek 50 yıllık planlar yaparak, hareket etmeye gayret ediyoruz. Haliliye envanterinde hiçbir kiralık iş makinası, araç kalmasın diye karar almıştık. Yaklaşık 200 milyon değerinde çöp araçları, ticari araçlar, ekskavatör, konkasör olmak üzere bu araçları filomuza kazandırdık. Haliliye Belediyesinde kiralık araç olmayacak, hepsi Haliliye Belediyesinin mülkü olacak.”

Ekrem üretim tesisi hizmette

Haliliye Belediyesi; Sosyal Yardım İşlerine bağlı Aşevinin ekmek ihtiyacını karşılamak üzere Ekmek Üretim Tesisini hayata geçirdi. Başkan Mehmet Canpolat’ın üreten belediye anlayışı ile kurulan Ekmek Üretim Tesisi ile Belediye bünyesindeki ustalar tarafından günlük 6 bin ekmek üretiliyor.

Üretim tesisinde geç saatlerde başlayan ekmek üretimi, sefer taslarına konulan yemekler eşliğinde sabahın ilk ışıklarıyla hanelere dağıtılıyor.

Süleymaniye'ye kapalı semt pazarı kazandırıldı

Başkan Mehmet Canpolat’ın yaptığı alan gezileri sırasında vatandaşlardan gelen talep ve mahallenin ihtiyaca yönelik tespitleri sonucu Süleymaniye Mahallesinde kapalı semt pazarı ve otopark projesi hizmete sunuldu. Mahalle sakinlerine yazın ve kışın gönül rahatlığıyla pazar alışverişi yapmaları için kazandırılan modern semt pazarı, bölgenin ihtiyacına da yanıt oldu.