Başkan Çebi Türkiye’nin Gündemine Oturan İnşaat İşçileriyle Bir Araya Geldi

Strafordan yaptıkları podyuma çıkan işçiler çalışma kıyafetleri ile birlikte ellerine aldıkları mala, keser, kazma ve çimento mikseri ile yürüdü.

Ünlü mankenlere taş çıkartacak şekilde yürüyen işçilerden en çok dikkati ise elindeki demir ve arkasından sarkan kablo ile arkadaşlarını görüntülemeye çalışan kameraman çekti. Şarkı eşliğinde sosyal medyaya yüklenen video 2 günde 5 milyon kişi tarafından izlendi.

Olayın üzerine Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca ve Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi inşaat işçilerini ziyaret etti. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi yaptığı açıklamada; ”Türkiye’nin gündemine oturan Yeni Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası projemizde çalışan kardeşlerimizi ziyaret ederek kendilerine hem Araklı’nın tanıtımına değişik bir boyuttan katkı sağladıkları hem de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettik. Binamızın ilçemize kazandırılmasını sağlayan Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, çok büyük mücadeleler sonucunda ilçemizin 100 yıllık sorununu karşılayacak olan projemizin hayata geçirilmesini sağlayan İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’ya, Pozitif İnşaat sahiplerinden Sn. Aycan Atak’a, ortağı Sn. Adnan Bayırbaşı’na, Hisar Yapı sahiplerinden Muharrem beye, tüm yüklenici firmalarımıza, tüm çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Müjdat ve kadrosu ise Kaymakam ve Belediye Başkanına destek ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

REKLAM

Başkan Çebi işçilere tatlı ve hediyelerini takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.