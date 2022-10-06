Gündem Başkan Cinden CHPli meclis üyesine cevap Sultanların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz
POLİTİKA

Başkan Cin’den CHP'li meclis üyesine cevap: 'Sultanların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz'

Pendik’te iki caddeye verilen Sultan Abdulhamit Han ile Sultan Vahdettin isimlerini provokatif bularak tepki gösteren CHP’li Meclis üyesine cevap veren Pendik Belediyesi Ahmet Cin, "Her iki sultan CHP’nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Başkan Cin’den CHPli meclis üyesine cevap: Sultanların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cİn


Pendik Belediyesi bir caddeye Sultan Abdulhamit Han, bir caddeye de Sultan Vahdettin ismini verdi. Belediye Meclisi görüşmelerinde CHP’li Tarık Balyalı bu isimlendirmeleri provokatif bulduklarını ifade ederek tepki gösterdi. Balyalı’nın sözlerine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından cevap verdi.

"CHP’nin, tarihimizi karalama teamülünün bir yansıması"

  • Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, ’’Pendik’te bir caddemize Sultan Abdulhamit Han, bir caddemize ise Sultan Vahdettin ismini verdik. Belediye Meclisi görüşmelerinde CHP’li Tarık Balyalı bu isimlendirmeleri provokatif bulduklarını ifade ederek eleştirdi. Bu eleştiriyi, art niyetli ve CHP’nin, tarihimizi karalama teamülünün bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Her iki sultan, CHP’nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na bakanlıktan jet yalanlama
GÜNDEM
Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na bakanlıktan jet yalanlama

CHP'li vatandaş AK Parti'li başkana dert yandı: Kokudan geçilmiyor bunlardan kurtulmamız lazım
GÜNDEM
CHP'li vatandaş AK Parti'li başkana dert yandı: Kokudan geçilmiyor bunlardan kurtulmamız lazım

Kadıköyde zafer Fenerbahçenin

Kadıköy'de zafer Fenerbahçe'nin

​Temsilcimiz, Rum takımı AEK Larnaca'yı mağlup etti ve lider oldu.
Monacodan eli boş dönüyoruz

Monaco'dan eli boş dönüyoruz

Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Kremlin: Zelenskiynin Rusyaya saldırma yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

'Tam normalleşme hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.