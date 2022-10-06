Başkan Cin’den CHP'li meclis üyesine cevap: 'Sultanların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. ''Bir gece ansızın gelebiliriz' derken Yunanistan'a saldırmayı mı kast ediyorsunuz?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sadece Yunanistan için geçerli değil, bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz'. Bunu böyle bilmeleri lazım' ifadelerini kullandı.