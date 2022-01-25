Gündem Başkan Demirel, karda su ve yiyecek bulamadığı için ölen hayvanlara dikkat çekti
YEREL GÜNDEM

Başkan Demirel, karda su ve yiyecek bulamadığı için ölen hayvanlara dikkat çekti:

"Vebali Hepimizin Üzerinedir" Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, her mevsim sokak hayvanlarına yiyecek ve su desteği sağladıklarını belirterek, "Kar nedeniyle yiyecek ve su bulamadığı için ölen her bir hayvanın vebali hepimizin üzerinedir. Kışın daha duyarlı olalım" çağrısı yaptı.

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Başkan Demirel, karda su ve yiyecek bulamadığı için ölen hayvanlara dikkat çekti:
Gündem

Demirel, sokak hayvanlarının, yiyecek temini, barınması, tedavi ve aşılanmaları noktasında önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Kedievlerimiz, kuşevlerimiz sokak hayvanları için birer sıcak yuvaya dönüştüler. 150'ye yakın noktada kedievimiz var bu kedievlerimizin kapısı daima açıktır. Ekiplerimiz düzenli olarak su mama bırakıyorlar. Sokak hayvanları için tesislerimizin bahçelerine, parklarımıza, ormanlarımıza ve ilçemizin dört bir yanına mama, yem ve bu takviyesi yapıyoruz. 4 mevsim devam eden bu hizmetimize kışın biraz daha ağırlık veriyoruz" dedi.

ISITMALI ÖZEL BARINAK

Belediye bünyesinde örnek bir barınak hizmeti verdiklerini kaydeden Demirel, "Barınağımız 20 açık ve 20 kapalı olmak üzere toplam 40 bölmeden oluşuyor, her bölmeye en fazla 5 köpek yaşayabilecek şekilde dizayn edilmiştir, açık bölmeler istendiğin otomatik kepenk sistemi ile hem sıcağa hem de soğuğa karşı tedbir alınacak şekilde dizayn edilmiş, arka bölmeler de ısıtma sistemleri bulunmaktadır ayrıca bağımsız 3 karantina ve müşahade odası, bulunmaktadır. Barınağımızın kapasitesi 200'dür" diye konuştu.

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