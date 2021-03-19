Gündem Başkan Kartoğlu İBB Yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievimize göz dikti
İSTANBUL

Başkan Kartoğlu: İBB Yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievimize göz dikti

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İBB tarafından hukuksuz şekilde ruhsatı iptal edilen ve yıkılmaya çalışılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi hakkında yaptığı açıklamada “Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievimize adeta göz diktiler. Hukuksuz girişime asla izin vermeyeceğim. Yoksa, terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın ismi mi sizi rahatsız ediyor” dedi.

Haber Merkezi İHA
​Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu
​Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hukuksuz şekilde ruhsatı iptal edilen ve yıkımı için hukuki süreci devam eden Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.


Başakşehir Başak Mahallesi’nde 2018 yılından bu yana gencinden yaşlısına herkese hizmet veren ve İBB tarafından hukuksuz şekilde yürütülen çalışmalara Başkan Kartoğlu tepki gösterdi.


Terör örgütü tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın isminin ölümsüzleştirildiği bilgievinin önünde açıklamalarda bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,

“Hepinizin yakından bildiği gibi; sorumluluk alanlarında olmasına rağmen Avrupa’nın en büyük sağlık kompleksi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yollarını yapmadılar.

Pandemi döneminde bununla kalmayıp Ziya Gökalp Mahallemizde bulunan sağlık ocağını sattılar. Başakşehir’de kamu hizmeti için kullanılması gereken arsayı da sattılar. Şimdi de bunlar yetmezmiş gibi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievimize adeta göz diktiler” dedi.

İBB zabıtasından magandalık: Mahkeme kararı olmaksızın kilidi kırıp baskın yaptılar
GÜNDEM
İBB zabıtasından magandalık: Mahkeme kararı olmaksızın kilidi kırıp baskın yaptılar

İBB Yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iptal edildi


İBB’nin hukuksuz girişimlerinin ilk olmadığını söyleyen Kartoğlu, “Kendisini her şeyin üzerinde gören İBB Yönetimi, gözünü şimdi de 7’den 70’e binlerce Başakşehirlinin eğitim aldığı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievimize dikti.

Başakşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve 2018 yılından bu yana gencinden yaşlısına binlerce Başakşehirlinin eğitim aldığı bilgievimizin ruhsatı İBB Yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iptal edildi.

İBB Yönetimi, Başakşehirlilerin buluşma noktası olan merkezimizin elektrik ve doğalgazını keserek mühürlemeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

Şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın ismi mi sizi rahatsız ediyor


Bilgievi’nin binlerce Başakşehirli vatandaşa hizmet verdiğini ve bunu engellemeye yönelik yapılan çalışmalara asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Kartoğlu, “Sanat atölyelerinden dersliklere, tiyatro salonundan anne çocuk merkezine kadar Başakşehirliler bu merkezden istifade ediyor. Başakşehir belediye başkanı olarak değil, Başakşehirli olarak, Başakşehir’de yaşayan bir İstanbullu olarak bu hukuksuz girişime asla izin vermeyeceğim. Yoksa, terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın ismi mi sizi rahatsız ediyor?” diye konuştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: İBB yönetimi bilgievimizin ruhsatını iptal etti
GÜNDEM
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: İBB yönetimi bilgievimizin ruhsatını iptal etti

İşte İBB'nin zabıta zoru ile el koymaya çalıştığı Başakşehir'deki bilgievi
OYNAT 02:02
İşte İBB'nin zabıta zoru ile el koymaya çalıştığı Başakşehir'deki bilgievi
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir'de kadın ve çocukların eğitim alması için açılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından gerekçesiz baskına uğramıştı. Yılda 2 bin 500 öğrenciye hizmet veren ve 13 bin kitabı, 10 bin kayıtlı üyesi bulunan bilgievi vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.


Abone Ol Google News
İkna yoluyla teslim oldular

İkna yoluyla teslim oldular

​İki PKK'lı ailesiyle buluştu.
Kritik maçta 11ler belli oldu

Kritik maçta 11'ler belli oldu

​Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
ABDden S-400 açıklaması

​"Çözüm için Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi lazım"

Cuma çıkışı gündeme dair önemli açıklamalar

15 sayfa için<br>10 sene çalıştım

15 sayfa için
10 sene çalıştım

​Vefat eden Tarihçi Mehmet Genç, TVNET'e konuk olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.