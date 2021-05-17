​Başkan Kavuş personeliyle salgın önlemleri çerçevesinde bayramlaştı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kovid-19 salgını başladığı günden bu yana yaptığı gibi bu bayramda da personeliyle toplu bayramlaşma yerine ayrı ayrı bayramlaşmayı tercih etti. Tüm personelini görev yaptıkları birimlerde ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden Başkan Mustafa Kavuş, hem salgın süreci boyunca hem de bayramda belediye hizmetlerinin aksamaması için görev yapan personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BAŞKAN KAVUŞ, SALGIN SÜRECİNDE VE BAYRAMDA ÖZVERİYLE ÇALIŞAN PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Mustafa Kavuş, personeliyle bayramlaşmaya Meram Belediyesi Arif Bilge Tesisleri’nden başladı. Hizmet araçlarıyla sahadaki görev yerlerine gitmeye hazırlanan personel ile bayramlaşan Başkan Kavuş, çalışanlarına kolaylıklar dileyerek tek tek görev yerlerine uğurladı. Daha sonra tesislerde bulunan atölyeleri dolaşan Kavuş, çalışanların bayramlarını sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kutlamaya devam etti. Salgın süreci boyunca en çok hemşehrileri ve personeliyle kucaklaşmayı özlediklerini belirten Mustafa Kavuş, “Gönüllerimiz sizlerle ve hemşehrilerimizle her daim bir olsa da sıkı sıkıya sarılabildiğimiz uzun uzun sohbetler edebildiğimiz bayramları özledik. İnşallah bu şartlarda yaşadığımız son bayram olur. Bu illeti atlatır eski özlediğimiz bayram tadında bayramları hep birlikte yaşarız” diye konuştu. Başkan Kavuş, gerek salgın süreci boyunca ve gerekse bayram sürecinde belediye hizmetlerinin aksamaması için görev yapan çalışanlarına gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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BAŞKAN KAVUŞ; “ÇOK DAHA GÜZEL BAYRAMLARDA BULUŞMAK DİLEĞİYLE”

Atölyelerin ardından Arif Bilge Tesisleri idari binasında görev yapan personelin bayramlarını tebrik eden Başkan Kavuş, daha sonra Meram Belediyesi Hizmet binasına geçerek burada da tüm birimleri ve odaları tek tek dolaşarak personelin bayramlarını kutladı. 17 günlük kapanma süresi boyunca vaka sayısının düştüğünü gördüklerini söyleyen Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Rakamların düşmesi herkes gibi risk altında çalışan personelimiz içinde sevindirici. Siz hizmet neferlerimizin sağlığı bizler için her şeyden önemli. O yüzden dikkatli olmaya devam etmenizin en az ürettiğiniz hizmetler kadar değerli olduğunu bilmenizi istiyorum. Allah sizlere ve ailelerinize sağlık ve mutluluk versin. Cenab-ı Hak bizleri çok daha güzel bayramlarda buluştursun.”