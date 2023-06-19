Başkan Kayda: İl olmak istiyoruz bunu hak ediyoruz

İl olma talebini ilk kez ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı törenlerinde dile getirdiğini belirten Başkan Kayda, aynı konuyla ilgili açılışlarda, ulusal ve yerel basın ile televizyon programlarında da Salihli’nin il olmasını gündeme taşıdığını söyledi.

Cumhuriyetin 100. Yılında 100 il 1000 ilçe projesinde il olacak ilçelerle ilgili açıklanan nüfus (100 bin ve üzeri), şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant (coğrafi konum), ekonomik çeşitlilik ve eğitim durumu gibi şartların tümünü Salihli’nin fazlasıyla taşıdığını belirten Başkan Kayda, şunları söyledi:

“İzmir-Ankara ve Antalya-İstanbul karayolları üzerinde, yeni yapılan İzmir-Ankara yüksek hızlı tren hattının (YHT) geçtiği, Türkiye’nin 3. büyük ili olan İzmir’i, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerine bağlayan karayolu üzerinde bulunması ilçemizin il olma noktasında coğrafi konumunu güçlendirmektedir. Salihli’nin nüfusu 165 bin 113’tür. Ticaret, sağlık, eğitim gibi konularda ilçemizden hizmet alan çevre ilçelerle birlikte bu nüfus 450 bine yaklaşmaktadır. İlçemiz, tarım ve sanayi sektöründeki çeşitlilik ve zenginliği ile de dikkat çekmektedir. OSB, yönetimimiz döneminde 1. ve 2. Etap çalışmalarını tamamladık, yeni fabrikalar üretime başladı. OSB 3. Etap ile birlikte hedefimiz 15 bin kişiye istihdam sağlamak. İlçemize getirdiğimiz doğalgazın yaygınlaşması, jeotermal enerjinin veriminin arttırılmasıyla temiz enerjinin kullanıldığı Salihli’miz, ilçemize kazandırdığımız İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, meydan, park ve şehir planlamasıyla örnek bir şehir olmuştur.