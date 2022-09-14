​Başkan Kılca ile Kaymakam Güner, ilk ders gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Eğitime yönelik desteklerinin artarak devam ettiğinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Belediye olarak ilçede eğitimin kalitesinin artması için gerekeni yapmaya devam ediyoruz” dedi. Karatay Kaymakamı Yavuz Güner de Karatay Belediyesi’nin eğitime olan destekleri dolayısıyla Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Karatay’da bu yıl ilkokul 1’inci sınıfa başlayan 10 bini aşan öğrenci, okulların açıldığı ilk gün sıralarında Karatay Belediyesi’nin hediyeleriyle karşılaştı.

14 adet kırtasiye malzemesinden oluşan bir set, okul çantası ve beslenme çantasından oluşan kırtasiye desteğinin içerisinde; kalemlik, 12’li kuru boya, 12’li pastel boya, alıştırma kalemi, güzel yazı defteri, siyah kurşun kalem, kırmızı kurşun kalem, şeffaf dosya, abaküs, sayı çubuğu, sayı fasulyesi ve boyama kitabı bulunuyor.

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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Yavuz Güner ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da, hem 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk ders gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu hem de içlerinde 14 adet kırtasiye malzemesi bulunan okul çantası ve beslenme çantasından oluşan desteğini Karatay Kuvayı Milliye İlköğretim Okulu’nda öğrencilere dağıttı.

Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz

2022-2023 Yeni Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, eğitime olan desteklerini sürdürdüklerinin altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar tüm imkânlarımızı seferber ederek ilçemizde eğitim kalitesinin artması için gerekeni yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar belediye olarak ilçemizde 6 eğitim tesisini tamamlayarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. İlçemizde uygun olan tüm okullarımızın bahçelerine FIFA normlarında suni çim halı saha ve spor salonları yapıyoruz. Okullarımızın neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlçemizde artık gelenekselleşen bir desteğimiz için öğrencilerimizle bir aradayız. Karatay’da ilkokula başlayan 10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteğini bu yıl da sürdürüyoruz. Bu desteğimiz hem ailelerimizi hem de yavrularımızı mutlu ediyor. Karatay Belediyesi, konu eğitim olunca çocuklarımızın yanında olmaya devam edecek. Bu vesileyle, 2022-2023 Yeni Eğitim-Öğretim Yılı’nın tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Eğitime yaptıkları bu katkıları dolayısıyla Karatay Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum

Karatay Kaymakamı Yavuz Güner de, ilçede görev yaptığı ilk gün böyle güzel bir ortamda öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

İlçe Kaymakamı Yavuz Güner şunları aktardı; “2022-2023 Yeni Eğitim-Öğretim Yılı’nın tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hayırlı ve güzel daha nice yıllarınız olacak. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz aynı heyecanı birlikte yaşıyorlar. Hem yavrularımızın bu ilk günlerinde heyecanlarına ortak olmak hem de Karatay Belediyemizin okula başlayan tüm öğrencilere verdikleri desteğin dağıtımı için burada olmak istedik. Bu vesileyle eğitime yaptıkları bu katkıları dolayısıyla Karatay Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum.”

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Karatay Belediyesi’nin desteğinden eğitim camiamız da ailelerimiz de öğrencilerimiz de son derece memnun

Karatay Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise Karatay Belediyesi’nin son iki yılda olduğu gibi bu yıl da Karatay’da ilkokula başlayan tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye desteğini verdiğini belirterek bu katkıları dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Sami Sağdıç; “Karatay Belediyesi ilçemizde eğitime yaptığı desteği sürdürüyor. Bu yıl da öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteğini verdiler. Bu hediyelerinden dolayı ailelerimiz de öğrencilerimiz de son derece memnunlar. Çünkü belediyemiz, eğitim ve öğretimin başladığı bu günlerde ailelerimizin masrafına destek olmuş oluyor. Bu vesileyle hem eğitim camiamız, hem öğrencilerimiz hem de ailelerimiz adına Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” dedi.