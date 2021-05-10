Başkan Kocaispir Adana Demirspor'u tebrik etti

Adana Demirspor’un Türkiye’nin en köklü ve tarihi başarılarla dolu kulüplerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Kocaispir, mesajında şu görüşlere yer verdi; “80 yıllık köklü bir maziye sahip olan Adana Demirspor’umuz bu sene iyi bir ekip, iyi bir yönetim, iyi bir teknik heyet ve düzeyli sporcularla çok değerli bir başarıya imza attı.

Müthiş bir başarı hikayesi ile 26 yıllık özleme son veren, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren yöneticisinden, teknik ekibine, futbolcusundan, taraftarımıza Adana Demirspor’umuzu tebrik ediyor, Türk futbolu, camiası ve Adana'mız için hayırlı olmasını diliyorum.”