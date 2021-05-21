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YEREL GÜNDEM

Başkan Kocaispir'den çalışanlarına promosyon müjdesi: En yüksek maaş promosyon ödemesi Yüreğir'de

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile en yüksek maaş promosyon ödemesinin Yüreğir Belediyesi’nde yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başkan Kocaispirden çalışanlarına promosyon müjdesi: En yüksek maaş promosyon ödemesi Yüreğirde
​Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir

Belediye bünyesinde çalışan işçi, memur ve sözleşmeli personeline müjde veren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, memur ve sözleşmeli personele 4100 TL, şirket çalışanlarına 3600 TL promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

Başkan Kocaispir açıklamasında; “Kıymetli Yüreğirli Hemşehrilerim, bugün izin verirseniz belediyemizin emekçilerine, adanmışlık duygusu ile hizmet eden mesai arkadaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum.

Değerli emekçi kardeşlerim, yol arkadaşlarım, belediyemiz yine bir ilke imza atıyor. En yüksek maaş promosyon ödemesi Yüreğir Belediyesi’nde yapılacak. Memur ve sözleşmeli personelimize 4100 TL, şirketimizde çalışan kardeşlerimize 3600 TL ödenecek. Ödemeler 15 ila

30 Haziran tarihleri arasında hesaplarınıza yatmış olacak. İnanıyorum ki Yüreğir Belediyesindeki her bir işçimizin, memurumuzun evine götürdüğü maaşında kutsal alın teri ve emek var. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

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